法國6月28日舉行第二輪市政選舉

法國3月15日第一輪市政選舉時位於Mulhouse市的一個投票站。

被新冠疫情攔腰截斷的法國市政選舉，隨着疫情緩解，法國政府決定在六月底決選。

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法國第一輪選舉於3月15日“冒着新冠疫情”舉行，隨着疫情傳染擴大，政府次日宣布暫停第二輪選舉，在兩日後又宣布實施禁足令，法國成為疫情重災區，截至周五，共有28215人死亡。

法國從5月11日起開始部分解封，目前，重症病房壓力明顯緩解，死亡人數周五也減至83人。

法國總理菲利普周五在新聞發布會上表示，在進行充分估量後，政府認為法國應繼續民主生活。定於6月28日舉行第二輪市政選舉，但不排除一旦疫情再度緊急，臨時取消選舉的情況。

法國在第二輪選舉將在5000個市鎮進行，其餘市鎮已在3月15日第一輪選舉中選出了市政議員。

第二輪選舉時，政府宣布將強化衛生措施，每一位投票選民必須戴口罩，大眾口罩亦可，每位選民必須自帶簽字筆，以備投票完成後簽名使用。投票站工作人員按規定必須戴上外科口罩。

法國之所以決定舉行第二輪市政選舉，是因為新冠疫情情勢正在全境明顯改善，截至周五晚間，死於新冠人數累計28215人，當日死亡人數減至83人，重症病房需要搶救的病人也減至1745人，維持連續四十幾日來持續下降態勢。