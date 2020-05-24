Coronavirus-法國天主教堂重新開門

部分已重新開放的教堂要求教友必須戴口罩和保持社交距離。 Masque obligatoire et distanciation de deux mètres pour les fidèles des Églises protestante et luthérienne qui ont décidé de rouvrir leurs portes après plus d'un mois de fermeture.

法國Coronavirus疫情尚未完全結束，部分天主教堂現已重新開放。本台RFI法語記者到教堂進行了現場採訪。

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受封城影響，法國部分教堂也曾採用多媒體傳播福音。2020年3月25日攝於南特 Epidémie de coronavirus en France: en raison du confinement, les cultes sont diffusés en streaming dans certains lieux comme ici l'église de l'Annonciation à Carquefou près de Nantes (44), le 25 mars 2020. REUTERS/Stephane Mahe 路透社

當人們步入教堂後，即刻就會驚喜地發現，酒精消毒液取代了聖水。在通常能夠容納400名教友的巴黎聖約瑟夫教堂（Eglise Saint-Joseph des Nations），貝爾納神父(Père Bernard Maës)在一台打印機前接受了本台法廣RFI法語記者Laurence的現場採訪。

貝爾納神父：“我正在最後一刻鐘打印待會兒做彌撒，獻唱聖歌時所需使用的歌詞。通常我們全年使用一冊聖歌集。如今，為了避免人們感染病毒，每個人拿一張紙。彌撒結束後，可以帶走，可以扔掉，也可以留在家中。”

本台法語記者指出，教堂里的每張長凳上，都不會有超過兩人，地面上則標好了路徑。貝爾納神父張開雙臂，對能夠重新接待教友感到高興。

貝爾納神父：“首先我們感受到了人們的渴望。我們對此為他們感到高興。還有，個人認為，對大多數法國民眾而言，這個沒有活動的階段，讓人吃驚。而當事情開始轉機了，有一種發自內心的巨大歡喜。這既是精神上的，也是人性。”

在聖約瑟夫教堂外，一名法國天主教女教友接受了本台RFI法語記者的現場採訪，她在談到當前Covid-19疫情時表示，天主教徒在做祈禱時，總是不忘為本次疫情的患者及他們的家人和親屬做禱告。

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