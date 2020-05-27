法國外長在港版國安法上謹慎表態

路透社消息，法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）5月27日在參議院聽證會上表示，法國對於中國推動制定“香港版國安法”感到憂心。

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中國全國人民代表大會28日將審議“港版國安法”授權立法決定，若通過，將授權全國人大常委會直接替香港立法，禁止顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力干預等行為。北京這項動作已引發國際關注香港的自由。

路透社報導，勒德里昂27日在參議院聽證會上說，“香港版國安法”會讓人質疑香港能否保有基本自由，還可能引發新一波示威。他還表示，我們之所以作上述表述是因為法方尊重“一國兩制”的政策。