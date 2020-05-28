法國解封第二階段：唯獨巴黎首都圈要等一等

法國政府本次推出的解封第二階段方案當中的關鍵日期是6月2日與6月22日。首先來看解封的重要參照標準：綠色疫情地區和橙色地區。

廣告 繼續瀏覽後續

截至目前，法國只有以下這幾個省依舊處於相對嚴重的疫情橙色區域，其中包括法蘭西島大區的巴黎，馬恩河谷，塞納聖德尼，上塞納，瓦茲河谷，埃松，與伊芙琳省，馬約特和留尼汪也屬於橙色疫區。其他的地區全部進入綠色狀態，法國也已經“消滅”了全部的紅色疫情重災區。因此，在大片的綠色疫區當中，法國本土只有首都圈繼續停留在橙色階段，而橙色疫區，意味着更加嚴格的防控政策，更加緩慢的解封速度。另外總理菲利普還特別點名橙色區域當中的瓦茲河谷與馬約特，這兩處的搶救人數，重症搶救室的床位數量，檢測力度和能力等指標，依舊“令人擔心”。

接下來，一起來看6月2日起，哪些封禁措施將會繼續軟化。6月2日起，不再對境內出行做任何公里數的限制，但若想前往海外省，必須接受非常嚴格的控制，還要在到達之後，進行嚴格的隔離觀察。從6月2日起，處於疫情綠色狀態的省份將可以在做好人與人之間距離控制的前提下，重新開放咖啡廳，酒吧與餐廳，游泳館，體育館，健身房，劇場等，橙色預警地區的公園也可以從6月2日起解封，但部分公共場所需要等到6月22日開放。且公共場所集會限制在10人以內，因此大型文化與體育活動繼續暫停，迪廳，遊戲廳，體育館等將持續關閉至少到6月21日。全國電影院6月22日起開放，綠區的博物館將從6月2日起恢復實體營業，口罩是必需品。集體體育運動6月22日前不會重啟，職業訓練則從6月2日起恢復。教育方面，法國全境的小學和初中都將在6月開放，而只有疫情綠區的高中才能複課。

國內遊方面，6月2日起，酒店，度假村，野營地等遊客接待機構可在綠色區域開放，橙色區域6月22日開放，巴黎奧利機場也將在6月26日恢復商業飛行。總理菲利普表示，法國支持6月15日開始，恢復歐洲內部人員流動的設想，不對遊客進行隔離觀察，但同時指出，具體要看國與國之間的政策相互性。而歐洲之外的人員往來，將由歐洲各國集體做出決定。

與系列解封配套的是法國版疫情追蹤應用軟件StopCovid的出台，這一款應用軟件將從6月2日起上線，通過藍牙，在不進行具體地理位置定位的情況下，讓使用者了解自己是否與感染新冠病毒者進行過一米或更近的接觸，接觸時間超過15分鐘。