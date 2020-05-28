病毒衰退 失業大潮襲來：法國直面嚴峻經濟衝擊

5月28日星期四，法國政府對6月2日起的解封第二階段情況做了報告，總理菲利普評價認為“新冠疫情防疫結果各項指標性數據良好”，同時呼籲民眾保持謹慎，防止功虧一簣。

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衛生部長奧利維耶-維蘭宣布，新冠病毒繁殖率在法國大部分地區目前是低於1的，這意味着一名確診感染新冠病毒的患者，再去傳染的其他人的數量低於1人，這造成疫情的顯著好轉，維蘭宣布“鑒於上述情況，可以宣布法國新冠疫情正在衰退”。有關鼻咽部位提取的聚合酶鏈式反應病毒測試，新冠病毒確診感染率已經下降到1.9%；這比疫情高位平台期時候的確診感染率要低近10倍。

逐漸走出疫情的法國，經濟情況不容樂觀。總理菲利普指出，防疫政策迫使國家對大部分經濟活動按下了暫停鍵，法國將面臨歷史性的經濟衰退。失業局記錄到，今年4月和3月相比，完全沒有任何工作的民眾數量激增了至少80萬人。值得注意的是，雖然導致這一數字上漲的因素很多，不能完全反映實時失業者全貌，但的確從失業局走出去，重新開始工作的人也達到了史無前例的新低點，跌幅達到35%，這的確是就業崗位數量，招聘數量，實習機會等大幅減少所造成的。

菲利普警告，經濟危急情況和社會危急情況已經出現。法國國家統計與經濟研究所在前一天指出，今年第一季度法國經濟已經跌了5.8%，雖然從5月11日開始逐漸解封，但今年第二季度經濟預計下跌20%。