巴黎咖啡廳老闆拉開“搶佔地盤”架勢

法國疫情雖然有好轉，但總理菲利普在此前宣布的第二階段解禁措施中仍把巴黎大區歸為橙色區域。餐館和咖啡吧要等到6月2日才能在露天營業。但6月2日前的好天氣，讓大家無論如何不想憋在家裡。有的咖啡吧冒險在30、31兩天提前營業。警察對四家違規營業的餐館和咖啡吧開了罰單而且勒令他們關門靜等允許開門營業的6月2日。

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6月1日是法定的節假日-“聖靈降臨節”(la Pentecôte)，加上30、31日兩天周末算是一個“小長假”。這個周末，巴黎市長特批市中心的街心花園向公眾開放。很多被憋了兩個半月的巴黎市民紛紛走出家門，到外邊透透氣。有的老人周六一清早上了鬧鐘，成為踏入公園的第一位“顧客”。

兩個半月沒能營業的巴黎大區餐飲業更是耐不住性子，提早在露天擺上了營業的餐桌、椅子。巴黎聖心教堂下的很多咖啡吧更是人滿為患，促使警察不得不介入管一管。

到咖啡吧開“碰頭會”，邊喝邊聊是法國人、特別是年青人喜歡交流的一個方式。由於巴黎大區還沒有被劃為疫情綠區，按照規定，咖啡吧和大小餐廳只能在外邊營業。但有的小本經營的小店基本沒有露天營業地盤。巴黎市長伊達爾戈從下周二開始準備在傍晚時(19h-22h)封閉個別道路的交通，讓餐飲業有權在停車位或人行橫道處擺放營業的桌椅。

從這個周末開始，很多餐館、咖啡吧的老闆已經把桌椅搬出來，名義上是清洗，實際上是準備好“搶佔地盤”的傢夥，佔地多，擺放桌椅板凳的地方就大。地盤大才會掙錢多。損失了兩個多月營業額的老闆們早已迫不及待了。