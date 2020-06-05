法軍擊斃一名基地組織頭目

6月5日星期五，法國軍務部部長弗洛倫絲-帕爾麗宣布，基地組織在伊斯蘭馬格裡布的頭目，阿爾及利亞人德魯克達爾已經被法國軍隊擊斃，地點位於馬里西北部，與阿爾及利亞接壤的特薩里特。

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本次被法國軍隊擊斃的聖戰分子德魯克達爾是薩赫勒地區許多聖戰分子的“導師”，生前指揮北非和薩赫勒條狀地帶全部的基地成員。他的多名近前恐怖分子也在這場軍事行動當中被擊斃。法國還宣布抓獲了一名“重要的大撒哈拉伊斯蘭國恐怖組織聖戰分子”，巴黎方面曾經重點追捕此人。

法國軍務部部長帕爾麗表示，法軍超過五千名反恐軍人近幾個月以來在薩赫勒地區加強攻勢。恐怖襲擊在馬里，尼日爾，布基納法索與族群間衝突攪在一起，僅去年一年就造成至少四千人死亡。