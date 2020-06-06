法國極右多位高層建議反警暴示威者返回其光輝的祖籍國

面對大範圍譴責警察暴力的呼聲，法國極右派多位高層要求不滿意法國的人回到其光輝的原籍國。

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6月6日星期六，法國內政部統計到當天參加反警察暴力，反種族歧視大遊行的人數全國範圍內超過兩萬三千人，抗議人群有感於非洲裔美國人喬治-弗洛伊德死於警察暴力逮捕，回顧法國近幾年出現的警民衝突和一些爭議性死亡案例，呼籲給所有人公平公正的對待。

當天，法國極右翼政黨國民陣線（現名為國民團結）的一名管理層人士布魯諾-格爾尼奇發推特表達了他對抗議示威者的不滿情緒。關於社交網絡上廣為流傳的名為“黑非洲抵抗陣線”的組織成員呼籲人們周六在巴黎集會的視頻，格爾尼奇寫道：“如果法國是如此一個令人反感的種族歧視的國家，如果法國的警察暴力這麼常見，那麼對於這些不幸的受害者來說，最好的選擇就是回到他們光輝的祖籍國”。另外一名同樣屬於國民陣線黨的成員，布爾多涅-弗朗什孔泰大區委員會的成員朱利安-奧多爾也寫道：“請你們離法國遠一點，快點離開吧”。除了這兩人之外，這份視頻還招致了很多同一政黨人士的反感評論。該黨副主席表示，“這個周六，原住民主義者們到處發泄對法國的恨意，但不要忘記，這些遊行本身就是被警察局所禁止的”，“現任政府不僅拒絕依法執法，而且更糟糕的是，還拒絕讓法國得到應有的尊重”。

法國內政部長已經承諾杜絕警察當中的種族歧視，同時對一份臉書上警察之間內部交流群里涉嫌種族歧視的話語提起訴訟。巴黎檢方已經開始着手處理。右派方面，人們擔心不斷加劇的社會斷層，以及對警察群體的仇恨；極左派部分領袖則認為，問題的癥結根源在於，政府是由替警察說話的人所執掌。