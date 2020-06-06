法國爆發兩萬餘人反警暴遊行

不顧新冠疫情健康限制令，法國多地爆發譴責警察暴力的示威遊行。

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儘管巴黎警察局前一天剛剛宣布，禁止本周六舉行兩場紀念死於警察暴力執法的非洲裔美國人喬治-弗洛伊德的集會活動，但今天依舊有數千人在協和廣場，美國駐法國使館附近，戰神廣場，埃菲爾鐵塔附近舉行了集會。

除了巴黎，波爾多，里昂，里爾，馬賽等多個法國大城市也在同一天爆發了反種族歧視，反警察暴力執法，呼喚公平公正的遊行示威。各地的示威者表示，人人生而平等，不希望自己的孩子在充滿歧視的社會成長。波爾多，尼斯等多個城市的遊行者數量超過兩千五百人；而斯特拉斯堡，利摩日，克萊蒙費朗，梅斯，南希等地也爆發了規模相對較小的遊行。法新社在當天晚些時候表示，大部分的遊行都在和平氣氛下進行，只有梅斯的檢察官被人投擲的石頭打中了鼻子，受了輕傷。晚間，內政部數據顯示，6月6日一天當中發過全國有兩萬三千三百人參加了反警察暴力執法的遊行，其中五千五百人在巴黎遊行。

近幾年以來，法國國內的警察執法方式問題也逐漸爭議化。剛過去的周二晚上，至少兩萬人響應爭議性死亡的非洲裔法國人特拉奧萊的家屬，舉行了大規模遊行。面對壓力，法國政府否認警察內部有“結構性的種族歧視”，但同時也承認的確存在一些令人尷尬的狀況“。法國內政部長卡斯塔納承諾，如果警察內部再出現種族歧視現象，將“絕不手軟”。