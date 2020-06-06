馬克龍和習近平談新冠 援非 氣候

法國總統馬克龍與中國國家主席習近平在周五對大流行病管理，對非援助，和氣候與生態多樣性等話題進行了一場深度電話會談。

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愛麗舍宮當天晚些時候宣布，馬克龍向習近平重申，法方認為抗疫當中，合作，透明，科學客觀的“絕對重要性”，世衛組織“核心且不可或缺的角色”，以及國際聯合進行診斷治療，疫苗開發與健康系統支持等的重要程度；同時也與習近平談及了香港問題（法新社引述愛麗舍宮消息稱提及香港，並表示總統府並沒有給出更多細節；但愛麗舍宮發送的會談內容彙總文件中，未寫及香港）。英國，美國，澳大利亞，加拿大已公開表達了對港版國安法的憂慮，英國外長拉伯甚至敦促中方收回這一法。

此外馬克龍還重申了最脆弱非洲國家債務延期支付的重要性，他對預計今年年底或明年年初在華舉辦的COP15生物多樣性大會與COP26氣候大會的重視，並表示接下來幾個月希望與中方繼續為這兩場大會做準備。馬克龍還希望，接下來幾個月，上述工作能夠在歐洲與中國的“雄心勃勃且平衡的合作關係”當中得到核心性的體現，而這種關係“是2019年3月習近平訪問巴黎之後的延續”。愛麗舍宮表示，法中兩國之間存在着國際戰略性合作關係，雙方對此都高度重視。兩國元首還提到了兩國本着負責的態度，相互尊重，重啟人文交流。

另外有關原定今年9月14日萊比錫的歐盟-中國峰會，馬克龍與習近平討論了選擇新日期的可能性。這場會議已經被延後。