委大陣仗圍困法使館捉人 瓜伊多露面打臉

委內瑞拉外交部長日前聲稱反對派領袖瓜伊多躲進法國駐卡拉卡斯大使館內避難，瓜伊多團隊和其國會盟友今天公布影片，影片中可見瓜伊多再度現身街頭。法國官方指多次澄清委官方指控。法國使館官邸罕遭斷電停水。

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據法新社今天報道說，駁斥躲大使館說，委國反對派領袖瓜伊多露臉。

委內瑞拉外交部長日前聲稱反對派領袖瓜伊多躲進法國駐卡拉卡斯大使館內避難，瓜伊多團隊和其國會盟友今天公布影片，影片中可見瓜伊多再度現身街頭。瓜伊多在其中一支影片中說：「躲起來的人是他們…懸賞1500萬美元。我現在露臉了。」瓜伊多在影片中佩戴口罩和手套以防感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並沿着一排車輛步行，和駕駛致意聊天。

美國今年3月以「毒品恐怖主義」（narco-terrorism）起訴社會主義派委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其他委國政府高官，美國國務院更懸賞高達1500萬美元，換取逮捕馬杜羅並將他定罪的情報。國會議長瓜伊多獲50國認定為委國臨時總統。

委國外交部長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）4日聲稱瓜伊多躲在法國大使館內，要求使館交出瓜伊多，以付諸「委內瑞拉司法審判」，不過法國隔天駁斥這項指控。

法新社說，法國外交部發言人範德穆爾（Agnes von der Muhll）說：「胡安．瓜伊多並不在法國大使館內，我們已向委內瑞拉當局確認多次。」