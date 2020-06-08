拋棄進攻脖頸的窒息式手法 法國深度改革警察執法

面對反警察暴力執法，反種族歧視示威遊行浪潮，法國內政部部長6月8日星期一宣布，對警察執法傳訊的方式進行系列改革。

廣告 繼續瀏覽後續

內政部長卡斯塔納本次的聲明主要涉及警察內部種族主義言論，查身份證，傳訊，檢查等多個環節。首先是警察內部如果再出現種族主義的言論，那麼言論製造者將被系統性停職，開啟紀律檢查，平行開啟司法調查。卡斯塔納承諾強化對警察內部種族主義與歧視的打擊力度。

其次，傳統的隨機常規身份證件檢查，不再被視為警員工作考核的一項指標。值勤的時候，警察必須按規定，在醒目的地方佩戴警員卡。這一要求很早就已經下達，但很少有警察真正做到。內政部還要求警察在巡邏與查身份證的時候，佩戴好執勤便攜攝像機。

第三，有關警察傳訊工作，內政部承諾，警察將不能再使用“抓住脖子，控制對方”的“窒息式”手段，這種動作將不再被警察與武警學校被傳授。另外每一名警官都必須接受強制性的有關傳訊手法的年度培訓，不參加培訓者，不得前往公共場所執行任務。

最後，內政部還承諾對“警察的警察”--警察紀律檢查委員會—進行深度改革。這一機構被人詬病是“洗白警察暴行”的機構。對此，內政部表示，法國國家警察與武警總檢查辦公室將在辦公時候“更加獨立”。