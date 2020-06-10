比利牛斯山一頭棕熊被擊斃 引發起訴

比利牛斯山脈動蕩的熊歷史又添新篇章：繼西班牙一側發現一具棕熊屍體兩個月後，6月9日星期二，在法國一側，一頭年輕的棕熊被發現中彈身亡。這一事件再次點燃生態主義者和畜養者的緊張關係。

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這頭死去的棕熊4-5歲，雄性，體重約150-200公斤，屬於受保護物種，生活在海拔1800米的山裡。它的屍體是在一個名為Guzet的滑雪站附近被發現的。發現者是法國生物多樣性辦公室的專家們。他們當時在這裡巡山調查，因為附近有些牧羊人宣布他們的羊只遭到殺害。

法國多家媒體今天刊登了這頭熊的遺照。據法國《十字架報》網站今天介紹，棕熊死在比利牛斯山脈的阿列日（Ariège）地方境內。那麼，是誰殺害了它？一名“反熊”領導人傾向認為這是一起故意行為。有關調查已經啟動。這一事件導致生態主義者和牧羊人之間的衝突再起。

法國生態轉型部長波恩（Élisabeth Borne）6月9日宣布了棕熊的死訊。她譴責這是一起需要狠狠譴責的非法殺熊事件。她表示國家將就此案提出司法起訴。另外，其他所有的“親熊”組織都表示將起訴。

這是今年以來，在比利牛斯山脈第二次發生棕熊被殺事件。另一頭被指控“多次犯有捕獵行為”的棕熊，今年4月被發現死在比利牛斯山西班牙一側，距離昨天事發地點50公里。那頭熊的死因沒有被透露。但昨天在法國發現的棕熊屍體，是中彈身亡的。憤怒的生態主義者譴責這是一起“用槍進行的偷獵行為”。“熊之鄉”， “愛好者”等生態協會立即發布聯合聲明，譴責這起事件是邁向暴力的新步驟，是多年來對激進暴力反熊人士“有罪不罰”的一部分。這些生態組織呼籲國家兌現承諾，迅速補上因“人為因素”而死的棕熊的名額空缺。法國引進的棕熊是斯洛文尼亞版本。最後一次引進是在2018年。之後，在反對派的壓力下，政府凍結了引進棕熊計畫。

法國Saint-Girons地方憲兵研究隊正在對這起棕熊“謀殺案”展開調查，今天6月10日在圖盧茲市獸醫學校進行屍檢。Foix地方檢察官杜馬納（Laurent Dumaine）在新聞發布會上表示，這是一起非常嚴重的行為，他保證將動用一些手段找到兇手。並說，兇手將以“未經允許摧毀受保護物種”罪，面臨3年監禁和15萬歐元罰款。

比利牛斯山脈原是熊的故鄉，後來熊幾乎絕跡。法國政府從1990年代開始引進棕熊計畫。從那時起，生態團體跟牧羊人團體便開始了反熊和護熊衝突，兩邊有時甚至暴力相向。目前比利牛斯山中有大約50隻熊，這個數目據專家說還無法保障不絕種。

法國政府向牧羊人賠償被熊吃掉的羊只，敦促牧羊人領養牧羊犬，安裝電網牆。費用國家支付80%。