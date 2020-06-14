經濟社會壓力大 馬克龍今晚發表電視講話 全國將進一步解禁

法國總統馬克龍周日（6月14號）晚間將發表疫情以來第四次全國電視講話，除了宣布進一步放鬆隔離外，預期也將談到重振經濟和緩和社會矛盾的措施。這次講話被認為可讓三個月來致力於應對新冠危機的總統開始規畫疫情後國家管理方案。

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目前，距離總統五年任期還剩下兩年的時間，他也面臨著重啟疫情之後國民對當局信任和如何重建經濟和解決社會危機的挑戰。

實際上，疫情重創法國經濟，前景不容樂觀。根據經合組織6月10日發布的預測，法國國內生產總值（GDP）的2020年縮水度將在11.4％和14.1％之間 ，為全球最高，如何重啟經濟是擺在總統和政府面前的重要挑戰。在疫情領域，雖然法國連續第4天染疫病故低於30人，但累計染疫不治已經高達2萬9398人。與此同時，兩周來，美國弗洛伊德事件也在法國點燃了抗議警察暴力和種族歧視的大型示威遊行。

疫情緩解 進一步解封

政府近期也面臨社會各界要求加快解禁步伐的社會壓力。法新社報道預測，馬克龍應首先針對疫情情況講話，他將宣布定於6月22日開啟的第三階段解禁措施，包括允許巴黎大區餐館重新開放，放寬學校防疫指標，取消 禁止10人以上的聚會限制等，讓經濟社會生活更趨正常化。尤其在法國最高行政法院已經於周六恢復了遊行示威自由後，這些隔離措施似乎更顯得沒有存在的理由。

馬克龍還應會對危機處理進行總結，與總理愛德華·菲利普（Edouard Philippe）不同，總統的支持率持續下降。一般認為， 在6月28日舉行第二輪市政選舉之後，即將進行政府改組。

法新社指出，在目前法國經濟和社會都面臨這巨大危機的局勢下，執政黨認為馬克龍的講話將重新為未來帶來信心，呼籲全國團結。 在疫情期間，馬克龍自己曾多次提到“重新創造“，“新時代”和“新步伐‘等詞。似乎顯示出一定的信心。

本周四，在和部分媒體見面時，他談到確信自己三年來做出了正確的選擇，因此分析預期他不會向富人徵收更多稅收，也將繼續曾備受爭議和激起抗議浪潮的退休制度的改革，但會轉而採取更具建設性的方法，與地方民選官員和社會合作夥伴進行更多溝通，避免直接衝突。

馬克龍面臨一個新的問題，即由美國非裔男子喬治 弗洛伊德被警察執法過當去世引發的反種族歧視抗議浪潮，法國的抗議集中在為四年前在巴黎北郊一個警察局去世的男子Adama Traoré討公道上。警方的數據顯示，周六相關的集會在巴黎共和國廣場上聚集了15000人。除街頭的反種族主義和反對警察暴力抗議外，在抗議內政部長宣布要要嚴懲被證實執法中有“種族歧視嫌疑”的警察後，引發警察普遍不滿，他們周六晚間也走上了街頭在凱旋門下示威，並要求得到總統的接見。

面對種種社會壓力，總統今晚的講話預計不可能迴避這個極其敏感的話題。在野黨，右派共和黨議員認為，總統必須向法國人展示他是全國的領導人，而且國家依然存在。

面對來自全國各地的抗議浪潮，總統周四曾表示擔心失去年輕人的支持，法國參議院議長拉爾謝（Larcher）也指出，目前法國的整體氣氛不太好。