法國車臣人與馬格裡布人製造第戎暴亂 政府着手研究驅逐出境

法國總統府愛麗舍宮日前宣布，已經提請內政部，對參加第戎市暴亂的外籍人士進行驅逐，其中包括尋求庇護者，以及難民。

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這些參與製造暴亂的外國人當中不乏尋求避難的難民，例如車臣人。法國內政部將繼續傳訊參加第戎暴亂的外國人，其中一些人已經被傳訊。愛麗舍宮強調，雖然要對所有受到傳訊的外籍人啟動驅逐，但正常的行政程序將會得到遵守。內政國務秘書前往第戎時表示，面對這種暴力，“將非常堅決”。

第戎市自從上周末開始，經歷了多日的動蕩，起因是一名19歲車臣族的青少年遭到攻擊。此後在6月12到13日夜間，上百名大部分屬於車臣族的武裝人員走上街頭，發起了對公共財物的損毀。接下來幾天，第戎市中心繼續爆發遊行，還出現復仇行動。6月15日，數十人拿着鐵棍等，在發生復仇行動的同一個街區彙聚。警察，防暴武警在當天晚間22點左右才將人們驅逐。根據當地省政府的消息，這一天被捕的肇事者，與前幾天的不同，不是車臣族人。周二到周三夜間，第戎街頭恢復了相對的平靜。

反警察暴力執法浪潮在法國剛剛掀起政治巨浪，而第戎暴亂後，風向有所變化：右派共和黨要求“國家明確重申對警察的支持，採取強力行動，應對多個街區爆炸性的暴力，以及那些武裝小團體主義”。第戎目前市長是一位左派社會黨人，他譴責“轄區警力不夠，而（鬧事的）車臣人有大約兩百人”，“當警察不能快速樹立公正，車臣人就希望自己行動起來，恢復公正”。極右派的勒龐也譴責“失去控制的移民”。

對此，總統府愛麗舍宮表示，如果外國人參與製造公共秩序混亂，法國將在遵守行政與司法程序的前提下系統性對他們進行排查，如果啟動司法程序，將了解將其驅逐的可能性。隨後，內政部宣布，將“系統性研究驅逐參與此事的外國人的可能性”。

巴黎人報引述其拿到的16日的內部消息，稱警方發現，“近幾年以來，車臣族人和其他族人的衝突頻發，尤其是和馬格裡布族人，雙方相處很不和睦”。截至目前，車臣族是法國眾多外來族裔當中人數最少（約4000人），也最低調的人，他們主要生活在尼斯，斯堡與巴黎，當中大多數人是在90年代車臣族與俄軍火拚的年代作為避難者，來到了法國。警方表示，車臣族人在法國人數較少，一旦一人有麻煩，很多人都會“八方支援”，第戎事件已經波及到尼斯。

自從周二起，調查犯罪組織的中央警察辦公室接手了第戎車臣人暴亂的案子，繼續調查。被襲擊的車臣族青少年的父親周二也呼籲人們回歸冷靜。第戎事件的起因凸顯法國的族裔融合問題，這名車臣族青少年的以為阿爾巴尼亞裔朋友的弟弟，在經過一處水煙吧的時候遭到馬格裡布族人的挑釁。此後言語衝突迅速演化成肢體暴力。