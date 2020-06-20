法國車臣族群與北非裔第戎群毆 三人收押

15日，在第戎群毆事件中，一輛小車被點燃。

法國勃艮第首府第戎日前爆發的車臣人與北非裔連續幾日的暴力砸燒場面曾讓眾人不解，警察為什麼未能及時予以制止？星期六，法官調查取得進展，四人被司法調查，其中三人立即被收押。

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根據調查，四人中有三人是俄羅斯國籍，一人是俄裔法國籍，他們共同屬於周四被拘捕的六人團夥之一。

6月12日至14日，在連續三個夜晚，一群屬於車臣族群的人宣稱他們中的一位遭到第戎格里斯葉小區北非裔居民的侵犯，因此從法國各地趕來進行報復，雙方進行肉搏，點燃街頭汽車，其中更有一人開着小車從撕打的人群中橫衝直撞。

衝突共造成20人受傷，其中兩人重傷，重傷的兩人一人中彈，另外一人被汽車撞傷。

當地司法機構已經對一名從外地趕來的俄羅斯人和一名居住在第戎的俄裔法國人以結夥犯罪名義起訴。另外兩名來自法國其他省份的俄羅斯人亦以同樣的罪名被司法調查。

據報道，6月15日，在第戎格里斯葉小區，另有一群蒙面男性手持像自動步槍一樣的武器，展示威力，隨後在社交網絡上以“我們是阿拉伯人”命名的視頻播出，第戎檢方對此也展開了調查。與此同時，另外一個附近街區的多輛小車也被燒毀。

星期二開始，小區重新恢復了平靜，許多當地居民對發生如此嚴重的暴力感到憤怒，質疑當局為何沒有及時干預。第戎發生的暴力事件也在法國全國產生了反響。

星期五，警方動員150名警察，在前面提到的小區搜索武器，搜出80克毒品，一把匕首，以及一些燃燒瓶和蒙面用具。

星期六，第戎數百居民不顧禁令上街遊行，他們要求勃艮第省長辭職。