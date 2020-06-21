不怕感染病毒 法國人慶祝音樂節

儘管有限制人數和保持社交距離的要求，數不清的法國人周日晚上利用音樂節的機會，走出家門，在街頭跳舞，唱歌，觀看即興演出。慶祝一年一度的音樂節。

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在巴黎著名的聖馬丁運河河岸，新冠病毒似乎已被人們甩在腦後，傍晚一場暴雨過後，河岸上以及旁邊的公園又擠滿了觀眾，欣賞民間樂隊的演奏。

在巴黎11區，居民們集聚起來，演唱Mylène Farmer的“幻滅”，這是一首九十年代很流行的歌曲，四周聚攏的鄰居，圍在一起跳起了自由舞。

在巴黎20區一個很小的街區廣場，吃着皮薩，喝着啤酒的路人，欣賞着一個不知名樂隊的演奏。小區居民希爾薇告訴記者，自從解禁後，她感覺街道“又活了”。她說音樂節是全國性事件，對她很重要。記者問她是否還要遵守保持社交距離的規定，她笑笑說：“不”。

在斯特拉斯堡，在波爾多，在馬賽，在法國大大小小的城市村莊，周日都在慶祝音樂節，有的地方勉強遵守着聚會不能超過一定人數的規矩，有的早已把一切忘在了腦後，瘋狂地跳舞。

今年的音樂節還有另外一個引入注目的活動，紀念一年前音樂節的晚上不幸死去的年輕人Stev，為此，數千人在南特市沿着盧瓦河河岸遊行示威。Stev就是在警察驅散參加音樂會節日的人群時不幸掉入河中喪生的。示威者表示不會忘記這一事件，他們要求徹底查清警察的責任。

法國音樂節是前文化部長雅克朗創建的，2020年這屆音樂會，獻給了Stev。去年，在音樂節結束一個月之後，人們從盧瓦河中打撈出他的遺體。