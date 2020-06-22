法國進入解封第3階段：返校 口罩 失業 電影院

巴黎一家MK2電影院放置的小黃人，幫助人們了解應該坐在哪裡，保持社交距離

雖然小部分地區出現疫情集中擡頭趨勢，但整體而言，法國本土新冠疫情繼續穩中回落。從今天起，獲准重新營業的場所繼續增多，而旅遊和文化產業佔比極重的法蘭西島大區，也準備好將口罩制度，持續到至少7月中旬。

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有關大區失業情況，佩克萊斯指出，到今年年底，大區將因為新冠疫情而新增30萬失業者，總失業人數預計突破百萬人，這將是歷史性的悲劇。這主要是因為法蘭西島大區的重要產業，例如旅遊業，航空業，汽車業，文化，展會等，都受到重創。佩克萊斯表示，她非常擔心疫情二次來襲，屆時“法國的經濟會真正跪下”。她認為，“疫情造成的危機就像一場海嘯，所到之處摧毀所有”。到目前為止，法蘭西島大區已經背負了10億歐元的債務，這當中主要是收入銳減，支出增多。

佩克萊斯對疫後的大眾工作方式做了展望。她希望“疫情之後，人們可以將遠程辦公常規化，法國不可能承受得住衰退，不可能減少生產，因此要向法國人道出實情，那就是，要想填補養老金缺口，就必須增加工作時間”，“如果政府進行改革，卻不向人們說真話，那麼再多的改革，也都只能落空”。

6月21日，法國醫院當中的新增感染人數284人，重症監護室存量715人。雖然接連出現多個疫情集中擡頭的地區，但政府並沒有大範圍重新封禁的打算。從22日起，除了高中生之外，所有學生必須重新開始上課，小學和初中繼續保持但軟化社交防疫距離的要求，但限制措施已在幼兒園得到解除。至於口罩，幼兒園幼童“不得佩戴”(兩歲以下幼童佩戴口罩很可能引發呼吸困難甚至窒息)，小學生“沒有癥狀時不建議佩戴”，11歲以上的小學生和初中生在教室里“無法保證1米間隔的情況下需要佩戴口罩”，而初高中生在移動的時候，需要佩戴口罩。另外教師和校外受邀者，進入校園後如果可以保持1米社交距離，將不用佩戴口罩。

防疫措施的軟化和各大學校和地區政府要求學生回校的呼聲，並沒能勸服所有家長。事實上，6月18日的一份民調顯示，超過半數的受訪者家庭已經“鐵了心”不把孩子送回學校。雖然政府宣布“繼續接受教育是強制性的”，但也沒有具體說明讓孩子繼續在家遠程上課，家長是否，以及將面臨何種懲罰，只是強調“希望通過理解和對話，解決問題”。

從22日起，法國的電影院，賭場重新開業，群體體育運動也在同一天得到了恢復。繼續保持關閉的有：博覽會，展覽，沙龍，迪廳，國際遠洋游輪等。另外法屬圭亞那和馬約特的疫情依舊沒有轉綠，屬於“脆弱程度較高的地區”，部分地區甚至強化宵禁，考慮重新封禁。