Coronavirus-法國總統發起獨立調查

法國總統馬克龍（Emmanuel MACRON）主動發起針對冠狀病毒疫情危機管理的評估，由瑞士醫學專家Dr. Didier PITTET牽頭，預計六個月後提交評估報告。

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據本台法廣RFI法語記者報道，法國總統馬克龍2020年6月25日周四下午在總統府愛麗舍宮主動發起了一項針對冠狀病毒危機管理的評估任務，主要成員除牽頭人-瑞士傳染病和流行病學專家Dr. Didier PITTET之外，還有法國審計院前院長Raoul BRIETˎ 經合組織的首席經濟學家Laurence BOONEˎ 法國國家科學研究中心傑出的研究主任Anne-Marie MOULIN, 波爾多大學醫療中心的公共衛生專家Dr. Pierre PARNEIX。馬克龍總統嘗試通過這一做法，展現其面對疫情危機管理的批評，不怕評估。

馬克龍總統的目標是要展示其想要透明的意願。法國總統府方面表示，這個主動發起的評估沒有異常。執政當局尋求一種獨立的反饋。對本次前所未有的衛生危機管理的一項評估揭示了不足之處： 人們記得口罩和檢測試劑的匱乏。

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馬克龍總統的主動做法遭到異議者的批評，但這一評估被認為是一種補充，與國會的調查委員會之間不存在競爭。這種主動評估必將能夠讓另一種 ˎ 不那麼政客式的分析為人所知。所以，選擇了科學界和經濟學界的名人來牽頭這一工作，其路線圖旨在：為法國公眾提供一種透明的ˎ 全面的和清晰的信息。

這一評估當然還是有政治目標的：旨在加強公眾對機制的信任。馬克龍總統承諾要從本次危機中吸取教訓。以這種主動的做法為例，他希望展示其履行承諾，展望未來深思遠慮。因為，這一工作還將有助於法蘭西做好準備，以應對另一波疫情的大流行。

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