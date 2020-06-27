法反種族歧視女代表赴美領取“黑人娛樂電視大獎”

法國反種族歧視女代表阿薩·特拉奧雷（Assa Traoré）28日將前往美國領取“黑人娛樂電視大獎”，獎勵她為法國少數族群爭取權益的傑出表現。她弟弟阿達瑪·特拉奧雷（Adama Traoré）2016年7月19日死在巴黎郊區憲兵隊拘留所。阿薩和家人說阿達瑪是三名憲兵暴力執法而死的；但法醫驗屍結果和巴黎上訴法庭都沒有認為執勤的憲兵有過失殺人嫌疑。為獲得真相，阿薩四年中四處奔波，在演藝界、知名作家支持下，發起多次大型示威活動。

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四年前的7月19日，阿達瑪·特拉奧雷（Adama Traoré）和哥哥一起走出酒吧，三名憲兵以“勒索嫌疑”試圖拘捕阿達瑪。後者試圖逃跑的路上，三名警察強硬把他銬住，帶到 Beaumont-sur Oise 憲兵大隊拘押所。兩個多小時過去了，當一輛救護車來的時候，被銬住的阿達瑪·特拉奧雷（Adama Traoré）倒在地上已經停止了呼吸。

在阿達瑪遭拘押的兩個多小時中，三名拘押的憲兵是否使用了暴力？兩份法醫提供的驗屍報告顯示，阿達瑪是心臟驟停，有心胸病史。他的家人請的律師不接受這種說法，要求憲兵隊重現拘押現場。阿達瑪家人懷疑憲兵隊對他使用了鎖喉類的暴力執法行為。經過3年多的司法拉鋸戰，今年7月初，巴黎上訴法院有可能同意阿達瑪律師和家人提出的重現拘押現場的要求。

阿達瑪·特拉奧雷（Adama Traoré）是馬里裔移民，在工地幹活的父親1999年離世，身後留下17個孩子。四次不同婚姻中有兩個妻子是白種人。

阿薩·特拉奧雷為了給弟弟討個公道，成立了一個為“阿達瑪正義的委員會”。在46歲的非裔美國人喬治·弗洛伊德蒙怨死去之後，阿達瑪正義委員會發起過多次上萬人參加的大型示威活動。活動有時有黃馬甲等不滿現狀的人參與，多次示威中和警察發生衝突。

法國政府發言人政府發言人恩迪亞耶（Sibeth Ndiaye）一再強調：法國是法國、美國是美國。，特拉奧雷之死是場“悲劇”，但大家要“平息怒氣”。法國政府發言人還表示，法國必須“有所節制…因為特拉奧雷之死所引發的情緒，現在在我們國家還是很強烈”。

恩迪亞耶說，政府有信心司法制度將把特拉奧雷死因查得水落石出，敦促“以非常謹慎的態度解決這些問題”。

法國阿達瑪·特拉奧雷“命案”和美國非洲裔男子弗洛伊德命案有質的區別。美國明尼阿波利斯市4名涉案警察已遭起訴；弗洛伊德案有近9分鐘的視頻；而阿達瑪在遭拘留後兩個小時死亡。他的死因到現在是個謎團，家人多次求真相遇到重重困難。

法國反種族歧視女代表阿薩·特拉奧雷（Assa Traoré）28日將前往美國領取“黑人娛樂電視大獎”，此份獎項會對查清死因施加不小的壓力。

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）6月初曾誓言，“每一個錯誤、過度（執法）、含有種族歧視的言論”都將“遭到調查、審判與懲處”。

他堅稱：“如果警察中有人犯錯，一定會受到處罰，且已經受到懲罰”，並指出一些執法人員因為行為不當而被繩之以法。