法國市鎮進行第二輪投票 預估棄權率高

疫情使得2020年市鎮選舉第一輪和第二輪之間相隔了三個多月。3月15日第一輪後，6月28日將舉行第二輪選舉。第一輪投票棄權率高達55.34%，創下了棄權最高紀錄。6yue 28ri ;受新冠病毒疫情的影響，申請委託代理投票（vote par procuration）人數明顯上升。第二輪投票中70%市鎮涉及到人口少於1000人小鎮。

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現總理菲利普會不會在勒阿弗爾敗選？巴黎現任市長伊達爾戈是否成功連任？已擔任三屆市長的前勞工部長瑪蒂娜·奧布里（Martine Aubry）夫人在里爾可否險勝？法國極右勢力國民聯盟副黨魁阿利奧（Louis Aliot）會不會坐上法國南部佩皮尼昂（Perpignan）市長寶座？諸多的懸念還是給這次第二輪選舉增添了不少的懸念。

法國綠黨在此次選舉中會異軍突起。綠燈已在里昂、圖盧茲和馬賽三市穩操勝券；現執政黨-共和國前進”運動（La République En Marche ）也將和綠黨在波爾多、和北部城市亞眠（Amiens）展開激烈的爭奪。

巴黎現任市長伊達爾戈在周五最後一項民調中仍保持微軟領先。如伊達爾戈連選連任成功的話，這是法國社會黨在此次地方選舉中少有的成功之例。下面就要看南部城市蒙彼利埃（Montpellier）會不會在社會黨和其他左翼的聯合中擊敗對手。

特殊時期特殊防疫措施

第一輪選舉是在全國禁足令發布的前兩天舉行的，雖然採取了基本的防疫措施，但一些市鎮、特別是小城市地方議員主動告誡大家不要到處亂跑。例如西南部基隆德省杜拜茲( Daubèze)市，當地的市政議員主動告誡老年人，不要去投票，否則會增加染上新冠病毒的風險。由此，當地113名登記選民只有29人投了票。

為成功舉行第二輪選舉活動，更為打消民眾的重重顧慮，市鎮加強了第二輪市鎮選舉的防疫措施。巴黎大區耗資1百萬歐元為6月28日市鎮選舉作好全面的防疫準備。

每個參加點票的自願者都備有一個新型防護頭罩。投票箱前使用有機透明玻璃擋板把投票者和自願點票者隔開。投票間（isoloir）一側遮布刻意不拉到盡頭，這樣投票者可以在不使用手拉遮布的情況下，側身轉入投票間，以此來減少感染的可能。

如果投票者忘記隨身帶筆，市鎮提供的圓珠筆會每次被消毒。各市政在進、出兩地準備好多份免洗消毒液，口罩在投票者忘記戴時，也會給大家事先預備好。

為更好地確保安全社交距離，組織人員刻意每次僅讓3個人同時進入投票站，其餘的投票者會在保持一米距離的情況下在室外等待。