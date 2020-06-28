法國告別費森海姆核電廠

法國費森海姆（Fessenheim）核電廠在運轉40多年後，預定本月30日正式關閉。長期警告核污染的環保人士對費森海姆除役自是大表歡迎，但另方面電廠關門也引發當地的經濟問題。

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據法新社消息，法國費森海姆核電廠吹響熄燈號。費森海姆是法國最老的核電廠，於1977年開始運轉，原定屆40年除役，目前已逾3年。在2011年日本福島核反應爐爐心熔毀大災難後，費森海姆核電廠便成為反核人士攻擊的目標。

據該報道稱，費森海姆位於法國東部萊因河邊，靠近與德國、瑞士交界處。福島核災發生數月後，時任總統奧朗德（Francois Hollande）承諾要關閉費森海姆核電廠，但直到2018年，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）才批准費森海姆除役。

費森海姆核電廠由法國電力集團（EDF）經營，設有兩座反應爐，在今年2月已先停掉一部。第2座反應爐預定6月30日一早停爐卸載，但得花費數月時間，反應爐才足以冷卻下來，以移除核廢料，此一過程應在2023年前完成，但整廠全部拆卸最快也要到2040年。

法新社說，在2017年底前，費森海姆電廠員工與包商人員總計逾千人。核電廠關閉後，約有150個家庭將在今年夏季搬離居民數約2500人的費森海姆鎮。隨後還會有人陸續離開，僅留守必要的294人，負責廢料移除工作直到2023年，之後約有60人續留，進行最後拆解工作。