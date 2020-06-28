法國市政選舉第二輪投票 選民或旁騖

法國今天舉行市政選舉第二輪投票，因新冠肺炎病毒疫情影響，維持此選舉曾經成為當局遭受批評的口實。儘管法國疫情受控日漸好轉，並且解禁日益擴大，疫情仍然使這一屆市政選舉改變了軌跡，原先受看好的政治力量面對挑戰與考驗。其中，參選投票率將是判研成敗重要因素。

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據本台報道說，法國5000個市政單位今天投票改選市長與市政議會。1600萬選民涉及此次投票。新冠肺炎疫情在法國已經不再如談虎色變，但是，新冠病毒改變了市政選舉的軌跡，因為疫情讓所有的政治以及投身政治的參選人經歷洗禮，被放大檢測。

除了法屬圭亞那因疫情繼續延後投票，法國今天傍晚就揭曉各地新的市長與地方官員面孔。但是無論如何，各方評論均指，病毒讓選民更對投票興趣缺缺。今屆第一輪投票率報55,34 %，比正常市政選舉，包括上一屆2014年市政選舉投票率低於近百分之20，實在為今天的投票預勾出一條投票率的低水平曲線圖。如低投票率，最受打擊的將是馬克龍領導的共和前進黨，以及是極右的瑪麗蓮勒龐的國民團結黨。

不過更多的媒體評論，皆提及法國人被其它新聞事件吸引，談資最多量的，更是幾個司法案件。最吸引眼球的莫過於法國右派傳統大黨共和黨的前總統薩科齊與前總理菲永的二人司法案件。

薩科齊司法案件涉及曝料稱法國司法部門或違法動用跟蹤監聽手法，探聽或監聽前總統薩科齊。法國觀點雜誌爆料的監聽醜聞，劍指法國司法檢察，薩科齊的律師被指成為受害者。媒體稱此案件有可能滾成大雪球。

而法國共和黨前總理菲永的虛報冒領共和國薪金案，因此案明天6月29日法庭結案宣判而再次引起關注。更甚者，由被認為支持與力挺菲永的右派媒體當今價值觀爆料，菲永案司法調查的時任檢察官懺悔承認受到檢察上級壓力才立案調查菲永，最終可能導致菲永慘敗，引發軒然大波。誰是背後推手，打掉菲永競選，誰是受益人，媒體不乏做出人肉索引，一時間很是熱鬧。

消息稱，前總統奧朗德或被司法傳召作此案聽證，因奧朗德當時在任，而他是法國三權分立與司法獨立最高監護保證官員。如果奧朗德前往聽證，將也創寫法國卸任總統被司法傳訊聽證的首例。

不過，因當今價值觀雜誌副主編現今出書，專寫菲永案件，多有替菲永受屈打抱不平，此時爆料菲永案有政治干預勾當嫌疑，也讓評論指是為此書大做廣告低俗手法。據此書作者，當他在回巴黎的飛機上得知菲永案立案時，他滿懷憤懣恨不得立刻打開艙門跳出飛機抗議。也根據當今價值觀雜誌，菲永冤屈，但仍有他的子女全力安慰與相挺。尤其是支持菲永的夫人，她的狀況惹人憐，如果沒有安慰，後果不堪設想。

菲永案涉虛報虛領他長期擔任國民議會議員時僱傭其妻為議會助手一職與工薪。法國檢察指控竊取國家資材，求刑5年，其中兩年監禁，並退款與罰款。法國議會也被指趁火打劫，曾高調宣稱司法判定罪成將全數追索冒領工資，分毫不讓。

媒體說，是如此情節震撼，才讓選民在市政選舉時有一些些有意思的談資，但是否能促進投票，恐怕談後反而惹來民眾對政治厭惡。