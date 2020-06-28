法綠黨在馬賽、里昂、波爾多、斯特拉斯堡等市獲勝

法國第二輪市鎮選舉28日晚落下帷幕。現任巴黎市長伊達爾戈連選成功；本以為自己敗選的里爾市長喜出望外地得知自己險勝，她已經連任三屆里爾市長。南部馬賽、西南部波爾多、中部里昂、東北部斯特拉斯堡統統落入綠黨手中。人口在12萬的南部城市佩皮尼昂(Perpignan)落入法國極右派政黨國民聯盟手中。候選人阿利奧（Louis Aliot）得票率在53-54%之間。

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第二輪市鎮選舉投票率截至17點僅為34.67%，低投票率有可能是受疫情影響；但此次選舉也暴露出法國民眾參政激情大大減弱。

此次選舉的棄權率高達59%以上，投票人數不到一半兒登記選民。政治生活研究中心（Cevipof）研究員Bruno Cautres表示與新冠病毒疫情有關，大家有戒心。而根據斯特亞Sopra Steria 民調機構的調查，38%的民眾認為，市鎮選舉改變不了他們的日常生活。27%選民認為，他們根本沒有看中一個稱心如意的候選人。

伊達爾戈連選成功

巴黎市長伊達爾戈在第二輪選舉中獲得綠黨鼎力支持擊敗另外兩名女性對手，得票率為50.2%。她獲勝後對巴黎市民表示，你們選擇了希望。連選成功的伊達爾戈還表示，我們要共建環境更加舒適的巴黎。在城市改建的道路上不丟棄任何人。

前勞工部長奧布里在里爾險勝

最初宣布敗選的里爾市候選人奧布里夫人，最終以微弱的優勢戰勝了對手、綠黨候選人白力。現年69歲的奧布里得知自己險勝之後表示，疫情還沒有結束，她會盡最大的努力減少社會不平等。奧布里夫人還表示，39%的里爾選民把選票投給了綠黨。她深知生態轉型的重要性。

法國綠黨異軍突起

代表法國“歐洲生態綠黨”雅尼克-雅多（Yannick JADOT)在選舉落幕之後接受一台電視採訪。他表示，綠黨在里昂、馬賽、波爾多、斯特拉斯堡等大城市獲得勝利。他還表示，選民希望有一個美化環境的宏偉目標。

政府發言人表示，法國總統馬克龍將對氣候公約做出有力的回應。