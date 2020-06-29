歐萊雅尋求政治正確 被法國網民抵制嘲笑

法國歐萊雅美容品跨國集團6月27日在反種族主義運動壓力下，跟風宣布停用“美白”，“增白”，“光亮”等詞彙。不料此舉在法國遭網民的嘲笑和抵制，歐萊雅股票一度下跌。

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法國歐萊雅美容品集團在美國反種族歧視運動向世界蔓延的背景下，於上周六27日發布英文聲明，宣布在產品包裝上停用“美白”，“增白”，“光亮”等詞語。

不料，這個貌似政治正確的決定引爆法國網絡熱議，一度位居社交網熱搜榜首。有人周日在網上發起抵制和停用歐萊雅運動（#BoycottLoreal和#JarreteLoreal）。參加抵制的網民紛紛上傳他們將各種歐萊雅產品扔進垃圾箱的視頻，同時發表自己的看法。一名網民將歐萊雅專門為白人設計的“古銅色霜”丟進垃圾箱，留言寫道：“既然歐萊雅不要白人…，我也不需要他們幫我變古銅色！”。

此外，歐萊雅的廣告語“因為你值得擁有”也被網民拿來開涮。有網民說，扔掉它，“因為它不再值得擁有”。6月29日周一，有網民貼出歐萊雅市值下跌1.61%的截圖。還有網民說，“懲罰就要打在痛處，痛處就是錢包”。名叫Agnès Marion的網民說：這個跨國公司的領導人，確實應該單腿跪地，為他們的愚蠢請求原諒！

法國著名法官Philippe Bilger的推特賬號寫道，歐萊雅決定把“增白”“發亮”從他們的美容產品描述中取消。為什麼不幹脆把“白色”從詞典中也取消？我對歐萊雅這個決定不知該哭還是該笑？

法國著名媒體人Isabelle Morini-Bos說，事情發展這麼快速，我有一個小問題：我還有權利有白頭髮嗎？ .....

網民Emmanuel de Villiers打趣說，訂購白葡萄酒，現在也不是時候。

法國人姓名中的黑與白，也成了大家調侃的目標：球迷Couac貼出法國足球名將洛朗·布蘭克（Laurent Blanc）的照片說，布蘭克（意為“白”）你被命令更改姓氏。網民Arisona Dream用前里昂市長的名字對仗說，那麼，米歇爾-諾阿（Michel Noir意為黑）該可以吧？！

參加抵制歐萊雅的網民Fabybenjama說，蠢得看不見邊兒了！當然停用！

網民Barbara Mazières寫道：如果他們（歐萊雅）以我們為恥，那就別要我們唄！這個看法比較有代表性，不少網民的留言認為，現在白顏色成了忌諱，是對白人的歧視。

6月28日是法國市鎮選舉第二輪投票，法國幽默作家regis mailhot的推特賬號寫道：親愛的推特醫生，今早我喝了一杯小黑（咖啡）之後，去我們街區的戈爾貝中學投了一張白票（無效票）。我是個系統性種族主義者還是選票不算數的幻滅公民？

網民Tommy Lasserre說，歐萊雅是賽諾菲（藥業集團）的最大股東。而薩諾菲才把兩億歐元（馬克龍宣布斥資兩億回遷製藥業）收入囊中十天，就宣布裁員一千人。現在他們是用種族主義話題轉移視線。

網民Manu說，他抵制歐萊雅的真正原因是這家公司用動物做實驗，還向實施種族隔離的以色列大量投資。

還有網民貼出自家寵物白狗的照片，打趣說，因為它被人說太白了，所以我剛把它丟棄在樹林里。

網民Kevin Bossuet說，歐萊雅撤掉產品說明中的“美白”“漂白”“增光”詞彙，認真的嗎？要這樣，我們已經不是歇斯底里，而是嚴重精神病了！量才錄用！我們不管皮膚顏色。我評估一個人是根據他的優點品質而不是根據他的民族血統。那些反種族主義者才是真正的種族主義者！

網民Patricia Balme說，我們簡直是腦袋朝下走路！白色正在變成一個缺陷。幸而不論黑白，還有像我這種人，對人類沒有分別心。（我認為）只有內在品質才算數：忠誠，慷慨，正義。

據法國“20分鐘”快報介紹，自5月底，美國明尼阿波利斯的非裔佛洛依德遭警察壓頸而死，引發反種族主義浪潮以來，歐萊雅品牌在美國受到很大的壓力，同時在法國和印度以及澳洲也有不小的壓力。於是歐萊雅在6月27日周六宣布，商品包裝不再使用美白，增白，光亮等詞彙。在此之前，英荷聯合利華公司在印度的子公司已經決定棄用美白詞彙，將“亮膚霜”更名為“公平可愛”（ Fair & Lovely ）。而美國醫療保健產品巨頭強生公司（Johnson and Johnson）走得更遠。該公司在本周禁止銷售為亞洲和中東設計的增白霜。