法國市政選舉棄權率空前的啟示

法國市政選舉周日結束，這場選舉給法國政壇、法國社會帶來意料不到的震撼。法國人最感親近的地方性選舉，棄權率卻空前高；綠黨異軍突起，自己也沒想到。

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法國星期天市政選舉的結果大出意外，投票率不會高，早就有估計，但低到百分之四十左右，打破了記錄；綠色意識高漲，傳統大黨經營多年的幾座大城市被綠黨攻克。

法國『世界報』評論，這場法國市政選舉既是非典型的，又富有啟示。之所以非典型，因為這次選舉自始至終與新冠疫情密不可分，極具啟示，因為它從深層的民主危機中透露出選民對改善生存環境是何等地期待。

將近百分之六十的選民缺席投票，難道他們害怕感染病毒，或者他們要向他們的領袖表示，他們無法理解這場三個月前就舉行了第一輪，因實施禁足令暫停，三個月後再進行第二輪的投票，它的意義何在？或者他們要表達的是對選舉程序，不管是什麼樣的選舉都懷疑的態度？

法國第五共和國市政選舉從來沒有出現過這麼高的棄權率，直到這個星期天，市政選舉一般認為涉及市民日常，乃是法國人最喜歡參與的一個選舉，市長也被法國人認為是與他們最容易接近的政治人物，儘管人們對政治越來越冷淡，但對市政選舉相對而言能夠積極參與。但是，星期天的選舉結果顯示，沒有一個政黨能逃脫深刻反省，加速新舊替換的變革。綠黨在危機中乘風破浪，但是，綠黨的成績不正是棄權率空前高的結果嗎？當然，反過來說，人們，尤其是城市人，環保意識的覺醒促成了綠黨的勝利。

綠黨贏得很高的票證明了變革的必要。去年歐洲議會選舉時綠黨位居第三，綠黨自己也沒想到，一年後會成為左翼聯盟的首領，馬賽和里昂，法國的第二大和第三大城市，將會由他們出任市長？當然馬賽還要看市議員們最後投票的結果。還有其他諸如波爾多，斯特拉斯堡，圖爾，等多個城市，也將有綠黨參與執掌，在世界報看來，禁足並沒有把人們的生態意識壓縮，而是變得更加急迫了。

巴黎市長安娜·伊達爾戈之所以能夠保住市長的位置，就是因為她很早就明白了，設法儘早與綠黨結盟。綠色波浪衝垮了馬賽，里昂，波爾多傳統政黨和大佬們經營多年的大堤，取而代之的是那些信誓旦旦決心與氣候升溫對抗的並不知名的新人。

馬克龍的執政黨遭遇重挫，左翼有綠黨虎視耽耽，右翼還在中小城市頑強抵抗，夾在兩翼中間的馬克龍被迫吸取這一十足地方性的選舉卻演變成全國的教訓。

在世界報看來，馬克龍沒有選擇，他必須綠化他的政策。馬克龍29日已宣布，將針對取自公民大辯論的兩個最重要的環保文件舉行全民公決。馬克龍還得趕緊決斷，菲利普繼續當總理還是換人？這個決斷不容易，總統和總理兩位強人，目前民意最高的是後者，而且菲利普在勒阿弗爾市以高達59 %的選票當選。