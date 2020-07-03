法政府總辭職 馬克龍已接受

法國總統府宣布，總理菲利普已經向總統馬克龍提交了政府總辭報告，總統也接受了這一要求。法新社指出，這是馬克龍所希望的，且已經宣布說將任命新班子來繼續自己任期最後階段的政治“新路線”，直到2022年的總統大選。

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在一份簡短的聲明中,愛麗舍宮稱，菲利普總理今天一早向共和國總統遞交了政府辭職報告，總統也接受了他的辭職。

由於政府總辭，原定於每周五上午舉行的部長會議今天將不會舉行。據總統周圍的人說，新內閣名單應該在下周舉行部長會議之前的周三公布。

政府所有部長級活動都立即停止。國民議會正在審議的第三次預算訂正草案也暫停，議會主席休格斯·雷森（LREM）表示，由於政府辭職，“將暫時中斷我們的工作”，當時辭職的國務秘書塞德里克·奧在場。

總統馬克龍在4月份曾表示，他想“重塑政府”，但又不會“放棄”五年總統任期里展開的改革，這使人們懷疑他是否會留任自五年任期開始以來就是總理的菲利普。

在周四接受採訪時，馬克龍重申：“我在2017年選擇的大方向仍然是正確的。”

自馬克龍上任以來，菲利普就擔任政府首腦，但一共有17位部長離開了政府，其中包括13位辭職的部長，最近的一位是前衛生部長阿涅斯·布贊（AgnèsBuzyn）。

法新社指出，不管有沒有菲利普，下一屆政府都將負責實施馬克龍開始設計的“新道路”，也就是優先考慮衛生、老年政策和青年計畫。

這一變化有望繼續，尤其是重啟備受爭議的養老金改革。