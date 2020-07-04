法國對外安全總局兩名前僱員涉華間諜案周一開庭

據法新社報導顯示，巴黎一個特別重罪法庭將在7月6日對2018年5月經媒體曝光的，法國對外安全總局（DGSE）兩名前僱員涉華間諜案開庭。報導稱，這一類型的案件開庭非常罕見，其涉及事件有如間諜片一般。

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報導指，涉案的兩名法國對外安全總局前僱員名叫皮耶爾-瑪麗（ Pierre-Marie H）和亨利（Henri M）。他們被控的罪行包括“向外國勢力提供信息”、“觸及國家根本利益”和“與外國勢力共謀情報”等罪名。他們在被捕前曾為法國對外安全總局工作，目前面臨15年的監禁。

報導指，皮耶爾-瑪麗和亨利在2017年12月遭到臨時拘押，他們在當時都已經退休。皮耶爾-瑪麗隨後被取保候審，他的妻子勞倫斯（Laurence H）也將接受審判。她被控，“隱藏通過向外國勢力提供可觸及國家基本利益情報所獲得的資產”。他們將在周一得到巴黎的一個特別重罪法庭的審理，該法庭將僅由職業司法官組成。報導稱，由於案件涉及內容極為敏感，因此其將很可能不對外公開。

案件在2018年5月經媒體曝光後，時任法國國防部長富羅倫薩・帕爾利（Florence Parly）曾出面承認，這兩位前法國情報機構僱員涉嫌曾向一個大國提供了情報，他們的所作所為可被視為極為嚴重的叛國罪，並可能危害法國的國防機密。

法國國防部隨後向外界表示，是對外安全總局自身發現了情報泄漏，並“主動將這些事實提請巴黎檢察官注意”。 但是，法國政府在當時對涉案內容避而不談，甚至不願提及被指背叛的情報人員是為哪個國家提供了服務。

法新社則援引多家法國媒體的報導指，這兩名前情報人員被認為曾為北京服務。其中，亨利在1997年被任命為對外安全總局在北京的代表，他當時在法國駐華大使館中擔任二秘。但是他在1998年初被召回國，其原因是他被指與大使館的一個中國女翻譯發生了關係。數年後，亨利從情報工作退休並在2003年回到中國。他與之前認識的女翻譯結婚，二人並搬到海南居住。

報導還援引了一個消息人士的話，回答了為什麼多年後他們才被逮捕的問題。消息人士稱，這是因為亨利在退休後多年中並未受到對外安全總局的監控。而同樣被指涉及涉華間諜案的皮耶爾則是在瑞士蘇黎世機場被逮捕的。報導稱，他當時剛與一名中方聯絡人員在印度洋的一個島上見面回到歐洲並攜有不少現金。皮耶爾則從未被派往國外，但除了反情報監視外，他受到了針對大型組織的監視，包括工會在內。

儘管外界對二人的案件是否存在關聯並不確認，但他們在被捕前都遭到了當局長達數月的監視。法國記者雷諾德（Franck Renaud）在他撰寫的一本叫“外交官們”（Les Diplomates）的書中，曾將亨利與天安門事件後和對台拉法葉軍購案時的中法關係相連。他向法新社介紹指，“這是一個給對外安全總局帶來很多問題的事件，後者則被迫從中國撤回他們之前布置在那裡的耳目”。據悉，案件將於7月10日宣判。