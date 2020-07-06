法國新總理三把火 午後內閣出籠 保守強硬型惹關注

法國市政選舉後政府重組，新任總理讓·卡斯特克斯數日來緊鑼密鼓締結關係確定內閣人馬，今天下午定格亮相。經濟部長，外交部長，內政部長，以及衛生部長任命引聚焦。讓·卡斯特克斯昨天中午與總統馬克龍工作午餐，對組閣再敲定，尤其是內政部長人選，卡斯特克斯透露，總統依按他的任命建議。讓·卡斯特克斯不僅與議會多數黨領袖對話鞏固關係，訪問中小企業，並且出人意料前往巴黎北部問題地段警察所視察，問候警員，顯示新官上任新風格與新立場。

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曾任前任總統薩科齊辦公廳副主任的法國新總理讓·卡斯特克斯被馬克龍點中擔任新總理，取代菲利普。因菲利普民意頗高，如何接任對讓·卡斯特克斯是考驗與難題。儘管評論多指任命卡斯特克斯是馬克龍的精心算計，但卡斯特克斯連日來動作頻繁，多處表達，闡述政見與推薦自己風格，強調新時期將與前任不僅風格不同，立場不同，方式方法也將不同。

據卡斯特克斯說，他的執政目的，就是貫徹馬克龍的改革計畫，推動疫後經濟重建，社會重建。依此，他希望組閣建立強勁與見效的政府，人馬與他的主張志同道合並竭盡全力。這個政府今天下午出籠。

卡斯特克斯連日繁忙，不僅廣見馬克龍屬下的多數黨共和國前進黨議會領袖，並多方聽取意見，傾聽訴求與建議。卡斯特克斯於昨天中午再見馬克龍，對組閣以及執政計畫再做討論。

卡斯特克斯令人吃驚前往法國巴黎北部近郊古爾內夫警署視察，明確說探望警員，傾聽他們的心聲。該警署4名警員目前受內部調查，該警署也因為遭投訴，面臨解散行政與司法決定。目前法國社會多有抗議聚焦警方暴力，投訴滿天飛的背景下，卡斯特克斯到訪引發詫異。

據卡斯特克斯在古爾內夫警署面對警員說，他來此就是為了傾聽第一線的警員想法與意願，甚至批評，以了解實際困難。據該警署警員抱怨，他們的士氣與情緒因被泛指暴力而受影響。他們執勤沒有地段議題禁區，可以在任何應該護衛共和國理念的地方執勤。不過，因為所到之處，不僅裝配有工作監督攝像，更有民眾很多的攝影監控，而民眾的攝像很多目的，就是為了放置網絡，司法投訴。一些警員抱怨壓力巨大。

據卡斯特克斯說，社會安全秩序是政府關注重點之一。他的視察具有重要的象徵意義。保證安全是政府重點。而政府對警方的支持是堅定並完全的。

法國在美國弗洛伊德之死引發的全球抗議警方暴力以及種族歧視浪潮中，當局拒絕對共和國，立法與行政制度以及警方是種族歧視的指責。卡斯特克斯對巴黎北部郊區敏感警署視察問候，被指向社會傳遞信息。已經有評論指，卡斯特克斯的新政府將進一步偏右，以保守性的面目強硬推動。