限制華為5G 法國：這是主權問題

據中央社報道，法國國家資訊系統安全局7月5日宣布將限制電信業者使用華為的授權許可，中國外交部7月6日呼籲法國提供各國企業公平且非歧視的環境。對此法國回覆，“這是風險管理，問題在於主權”。法國國家資訊系統安全局（ANSSI）局長普帕爾（Guillaume Poupard）5日接受法國《回升報》（Les Echos）訪問時宣布，將限制採用中國華為法國電信業者的授權許可年限，以作為讓華為進入法國市場的交換條件。

廣告 繼續瀏覽後續

據普帕爾表示，中國電信巨擘不會遭到“完全禁用”，但採用華為的法國電信業者將會有最長8年的授權許可。“不採用華為的電信業者，我們鼓勵他們不要這麼做。至於已經使用的，我們會核發3年至8年的授權許可”。

這個決定不僅來自於產業考量，更受到華盛頓與北京長期外交緊張關係的影響。美國向其盟友施壓， 希望他們以安全為由禁止疑似與中國政府關係密切的華為。

華為則始終否認這類指控，而中國官員也試圖和法國找到共識。中華人民共和國外交部發言人趙立堅7月6日在外交部例行記者會上向法國喊話，“希望法方能夠秉持客觀公正態度，尊重市場規律和企業意願”。

趙立堅呼籲巴黎“以實際行動為包括中國企業在內的各國企業提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境”。

普帕爾向法新社表示，“法國的5G決策是一個妥協。我們必須同時在經濟與主權的考量下發展5G，要讓電信業者能接受，也要能讓我們不過度依賴某個設備商或某個國家”。

普帕爾接著說：“我們沒有在攻擊華為，也不是反中的種族歧視 … 這只是風險管理。不是每家設備供應商都是一樣的。我不針對誰，但我們都知道中國設備商和美國設備商所帶來的風險是不一樣的。當然，我們謹慎面對於非歐洲設備商。倘若所有電信業者都使用同一間設備商，即使是法國的，那也會是一個災難。”

最後普帕爾強調，“這不是要去責難哪間企業或哪個國家的動機。問題在於主權”。

法國並非唯一夾在美中5G爭議之間的歐洲國家。英國數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）6日向英媒重申，政府將“多元化5G設備，以減少高風險供應商的佔比，其中主要包括華為”。

《金融時報》（Financial Times）寫道，主要原因是因為美國實施制裁將對華為設備的可靠性帶來“非常嚴峻”的衝擊。

目前僅有3間電信設備供應商有能力提供法國未來的5G網絡，除了華為之外，還有歐洲的諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）。法國電信商Orange已經選擇諾基亞和愛立信作為5G網路合作夥伴。

法國電信營運商SFR和Bouygues則已使用華為基地台來提供4G網絡服務，並希望持續使用華為的5G設備。兩間業者現在擔心必須更換設備商，甚至可能因為規格不相容而需要拆除舊的設備。因此SFR和Bouygues正在規畫向政府提出國賠。