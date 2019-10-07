警方執法不公群眾“私了”風盛撞人司機及三線藝人挨揍

原名梁穎顏的馬蹄露，因曾充當“護旗手”而獲得共青團中央的點贊

警方執法西瓜靠大邊，在長達四個月的反政府浪潮下已經盡顯群眾眼前，例如有警察頭目與元朗群毆無辜百姓的白衣人團夥勾肩搭背，談笑風生，至於警方的信任度，根據中大民意調查，更有接近一半人給予零分。

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在這個情況下，民間私了之風得以蔓延，在昨天（6日）的示威抗爭中，一名的士司機在深水埗區懷疑蓄意駕車撞向路邊群眾，導致至少3人受傷，其中一名女子更雙腿折斷，司機事後被人拖出車外痛打一番；而無線電視TVB三線藝人馬蹄露，則因為被指向示威者拍攝大頭照，事後又拒絕刪除手機影像而遭群眾一擁而上推到地上受傷。

現年52歲、原名梁穎顏的馬蹄露，早前因為充當五星紅旗的“護旗手”而獲得共青團中央的點贊（見圖），未知馬蹄露這次的行動是否收到相關的點贊鼓舞。共青團中央十月一日在其官方微博發文，表揚馬蹄露這位護旗手，“謝謝你守護香港，我們流淌的血液都是一樣的中國紅”。馬蹄露昨天被人推到倒地之後嘴角流血，站起來後立刻奔投一名在旺角現場場採訪的澳洲記者，一邊向這個外國人哭訴受到欺負，一邊十指緊扣地與這個“外國勢力”雙雙進入警局報案。

至於的士司機撞人一案，發生於下午約5時15分，當時數以百計的人龍在深水埗遊行，並佔據四線車路，其時一輛的士身處人潮中，欲由欽州街左轉入長沙灣時，突然全車加速轉左鏟上行人路，撞倒三名女子，要由義務急救員即場救治。

大批黑衣人怒火中燒，從的士車廂內揪出男司機拳打腳踢數分鐘，司機被打至倒地頭破血流，口鼻噴血，一名南亞裔途人及義務急救員上前勸止，才能制止打鬥場面，黑衣人其後將怒火遷至的士，敲毀車窗及搗毀車廂內部，又撬開的士的前蓋。其後防暴警接報到場，黑衣人才四散，救護員到場為男傷者止血，再擡上救護車送院。

據網民事後人肉搜索查出，該名撞人司機十月一日當天，曾是一列插國旗的的士車輛隊伍的其中一個成員，愛國之心不容懷疑。

此外，另有兩宗同類事件發生於太子及旺角，下午5時許，一名穿藍衣中年男子在旺角彌敦道山東街交界與黑衣抗爭者爭執，被人圍毆至頭破血流，救護車到場用擔架擡走傷者送院。至晚上7時許，一名中年男子突持長竹在旺角彌敦道街頭挑釁市民，其後被人揮拳打倒受傷在地，他索性大字型趟在馬路上乾脆不動，之後被送院治理。

至晚上8時許，一名中年男子在長沙灣青山道街頭突喝罵兩名小妹妹，被在場街坊要求他道歉，他突衝入附近一家餐廳內向一名男途人潑淋熱水，再手持兩把牛肉刀在廚房內堅拒不出，途人立即報案，由於警方遲遲不現身，途人一度醞釀私了。一小時後，防暴警才到場控制男子，至晚上10時將他鎖上手銬帶走，其間另一名帶鄉音的白衣女被指向在場途人拍“大頭照”，要求刪相被拒後，手機被撥走，她向防暴警哭訴被拉入餐廳內冷靜，送院檢驗。