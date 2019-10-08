林鄭譴責“蒙面暴徒”破壞交通經濟圖扭轉民意支持政府

特首林鄭月娥引用100年前殖民時期的緊急法而推出的反蒙面法，實施了超過3日，但警民暴力衝突反而有增無減，對此林鄭8日出席記者會時還為她的決定辯護，指出凡是新法例或政策都要一段時間才可以看出成效，“不能因為在這幾天看不到成效就指法例沒有必要性”。林鄭月娥同時重申，她目前並無計畫引用緊急法再推出其他的措施和法例。

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林鄭月娥在記者會猛烈譴責“蒙面暴徒”的行動有針對性，大肆壞目標商店，造成恐慌，鐵路系統亦全線癱瘓，“示威者暴力已沒底線，無法無天”，但特區政府有決心予以制止。

林鄭強調“蒙面暴徒”肆意破壞，導致鐵路系統全線癱瘓，影響市民日常交通，而且又大肆壞目標商店，造成社會恐慌，目的顯然是試圖拉攏中間游離的市民大眾支持政府，在民意戰上扳回目前的頹勢。

香港民意研究所9月24日發布的最新民意調查顯示，林鄭月娥的民望評分為24.9分，較月初下跌0.4分，與林鄭月娥於上月初未撤回逃犯條例修訂前的調查創下的史上最低分24.6分，僅相差0.3分。至於支持林鄭出任特首的比率進一步下跌兩個百分點，得18%，反對林鄭出任特首比率高達75%。

林鄭似乎對反蒙面法的失效視而不見，反而辯稱社會情況每日變化，有時暴力升級，有時相對平靜，政府需要審時度世，為香港社會做應做的事。她重申，令次用緊急法實施禁蒙面法是艱難的決定，又指目是社會要做的，是共同壓止暴力，“如果還有不少市民為暴力行為撐腰，只會令事件更難處理下去”。

林鄭又說，目前她沒有任何計畫再次啟動緊急法來做其他新的規例。不過親共的民建聯立法會議員葉國謙日前在電台上表示，政府絕對不會只有禁蒙面法這一步，甚至不排除“禁網”。身兼行政會議成員的葉國謙說：“行會當然要一步一步考慮，不會只有一步。”他指出，緊急法內有權限制資訊及通訊，“如果要做的話，是可以做的”。他並說：“我相信不會排除任何有效方法能夠止到這個暴亂，又合法基礎上能夠做到的事情。”

有操普通話的記者問林鄭，她如何回應前港督彭定康形容她推出蒙面法是“瘋狂之舉”，林鄭嘴角微微上翹說，外國政客對香港發表評論，當然有他們的言論自由，但如果他們看清楚暴徒的行為，如果這些行為發生在他們的國家，“我相信這些國家所採取的措施，不會比我們現在所做的要輕”。她同時希望外國有些議員應該看清楚香港暴亂事件的本質。

林鄭此說似乎是針對美國國會正醞釀通過香港人權與民主法案，如果該法案獲得通過，美國將每年視乎香港的人權和民主狀況而決定是否給予香港有別於其他大陸城市的經貿優惠的地位。