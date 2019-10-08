面對重重難關港交所宣布放棄收購倫交所

香港交易所在本周最後限期之前，於今日（8日）發表聲明宣布放棄收購倫敦交易所的計畫。港交所除了要提高早前的收購價296億英鎊至少20%之外，收購還要獲得多個國家的批准，包括英國和美國。放棄收購倫交所的計畫，意味港交所在未來6個月內，不得再提出收購的建議。

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港交所今日的聲明指出：“港交所的董事會仍然相信港交所的合並（倫敦交易所集團），乃戰略上可行，並將創建一個足可領先全球的市場基建集團。儘管港交所已經與規管當局以及與持份者進行了深度的交流，但港交所對未能取得倫交所管理層的積極回應以實現這個理想而感到失望，職是之故，港交所已經決定，繼續尋求收購併不符合港交所持份者的最大利益。”

收購倫交所的最後限期是本周三，根據英國的收購法例，港交所的決定意味未來6個月之內，不可再提收購建議。

港交所收購倫交所面臨兩大難關，首先是倫交所方面要求港交所提出的收購價需要提升20%，而且收購需要提高現金的比列，港交所若干持份者對此表示反對，認為風險過高。其中一個反對者是立法會金融界議員張華峰。張說：“這項交易存在太多的不穩定因素，因為我們不知道英國，美國和歐洲是否會批准收購，我們也不知道合並之後的磨合是否順利。”

港交所面臨最大的困難，恐怕就是需要得到多個國家的批准。倫交所擁有倫敦結算所82.6%的股權，而在1888年成立的倫敦結算所，負責結算全球一半的利率交易，而且是全球第二大的債券和附買回協議（Repos）的結算所，為13個國家的債券市場提供服務。

倫交所前任行政總裁羅樂特（Xavier Rolet）告訴南華早報，港交所收購倫交所，因此需要得到法國、德國、意大利以及美國的商品期貨交易委員會的通過和批准，當然還需要英格蘭銀行和英國金融相關機構的批准。

華爾街日報早前報道，由於港交所的董事會成員一半由香港政府委任，北京對港交所的影響力，肯定將會是英國以及其他相關國家所關注的焦點。