炮轟NBA與蘋果 北京為何如此敏感？

中國官方對美國NBA的攻擊尚未結束，又對美國的另一大企業蘋果集團展開攻勢。中國官媒《中國日報》周二批評蘋果的軟件“讓香港的暴徒大搖大擺出來行兇，又大搖大擺逃避追捕。”譴責該軟件是“為暴徒“導航””，評論認為中國官方近期如此過分敏感，或許與系列諾貝爾獎公布以及歐盟薩哈羅夫人權獎即將出台有關。

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中國官方喉舌《中國日報》周二發表標題為：為暴徒護航，蘋果想清楚了嗎的文章，批評蘋果的一款軟件APP“名為提供交通資訊、方便市民出行，實則通報警方行蹤、便利違法活動。“

文章指出，蘋果地圖軟件只是一例。在香港蘋果音樂商店裡，還上架了一首“港獨”歌曲。這樣一首包藏不軌之心的歌是曾經下架，如今又“死而復生”，還是在同樣的時間節點上得到了蘋果公司的批准。一而再，再而三，蘋果公司的連串行動讓人莫名其妙，讓人不得不遐想其行事的內在邏輯。文章警告說，蘋果公司需要深思。

這是中國官方對外國企業發動的又一次攻擊，之前一系列的西方企業受到來自中方的警告，不過他們中並不是所有企業都向北京屈服，美國的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany） 美國製鞋商範思（Vans），以及法國巴黎銀行都對北京做出讓步，不過，也有企業高管敢於與北京對抗，香港旗艦航空公司國泰航空（Cathay Pacific）的總裁就選擇了辭職以抵抗北京要求辭退參與反送中活動的職員的要求。

中國市場對蘋果集團來說舉足輕重，世界上幾乎所有的蘋果手機都產自中國，雖然蘋果正在考慮將其生產部分轉移出中國，但是，據美國專家估算，最樂觀的預測，蘋果集團最快也只能在十八月內從中國轉出5%至7%的生產線。而目前蘋果集團的股價正面臨嚴重縮水，這或許就是為什麼到目前為止，蘋果集團尚未對中國官方的譴責做出回應，也並沒有回答法新社的提問。

此外，有評論認為，北京近期對西方多發威懾或許同目前諾貝爾獎公布系列獲獎者名單以及歐盟薩哈羅夫人權獎即將公布有關。三位中國作家獲得諾貝爾文學獎提名，他們分別是殘雪，余華與楊煉。旅居德國的華裔詩人楊煉日前撰寫的有關香港的詩句在中國網絡瘋傳。另外，歐洲議會周三剛剛宣布，被中國當局判處終身監禁的維族學者伊力哈木·土赫題進入薩哈羅夫人權獎最後決賽者名單，根據來自歐洲議會的消息，在周三的投票中，伊力哈木的得票率最高，他最終獲獎的可能性極高，歐洲議會將於10月24日公布最終結果。