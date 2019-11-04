中國推出26條措施 台灣不領情炮轟企圖影響台灣選舉

繼惠台31項措施後，中國政府今天再度發布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」共26條，標榜「提供與中國民眾同等待遇」，甚至台胞在全球遭遇緊急危難時，中國使領館將提供協助與保護。不過台灣蔡英文政府並不領情，陸委會和外交部都炮轟，說26條措施是脅迫台灣接受其一國兩制主張的兩面手法。

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26條措施的重點包括，台灣企業可同等參與中國重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；同等享受融資、貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制訂等政策。至於台灣民眾個人方面，中國將在以下各方面提供更多便利和支持，包括領事保護、農業合作、交通出行、通訊資費、購房資格、文化體育、職稱評審、和分類招考等。

台灣陸委會隨即發布三點聲明，一、這是在去年「對台31項措施」基礎上延伸擴大、變換花樣、包裝宣傳，相關內容不改「名為惠台、實則利中」本質，更夾帶進行「一國兩制」的政治操作。這是「習五條」後，北京當局對台政軍施壓、威嚇脅迫台灣接受其「一國兩制」主張的「兩面手法」，其「拉打兩手」人盡皆知，難以拉近兩岸距離。

二，北京只是在掩飾去年「31項措施」執行不彰的事實，也反映中國大陸經濟下行壓力及各部門間協調限制，實施成效言過其實，完全禁不起檢驗；更反映這段期間以來台灣人民拒絕「一國兩制」、不認同中共統戰分化的結果。中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。

三，去年以來政府已持續追蹤評估「31項措施」，及推動「壯大台灣」相關策略、優化台灣整體環境，並關注後續中共作為對台影響，提醒國人兩岸制度差異，及前往大陸應注意可能風險。對於今天中共推出的相關同等待遇，政府相關單位仍將嚴肅看待，並進一步評估及妥慎應處；呼籲中共官方具體落實對台商等台灣民眾的投資與生活具體保障。

另「對台26條措施」第14條規定「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」，關於這一點，台灣外交部發布聲明指出，台灣是主權國家，政府對國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。

台灣外交部說，這只不過是在推銷「一國兩制台灣方案」，目的是最終並吞台灣，政府已多次清楚說明，拒絕一國兩制就是台灣共識，中國政府假意惠台，不會得逞。

國民黨發布聲明指出，樂見26項措施涵蓋了台灣企業與人民同等參與的服務及便利措施，但若其中有任何矮化中華民國主權的作法，則一定堅決反對。國民黨希望兩岸雙方彼此都以民生為重，不要因一時的選舉考慮，傷害兩岸人民的權利與利益。

國民黨表示，為保障兩岸企業與人民的相互權益，雙方應透過授權的管道積極溝通、對話。國民黨鄭重承諾：2020重新執政後，必定儘快恢復兩岸兩會制度化的協商機制，維護台海和平穩定，保障兩岸人民及企業的福祉和權益。