何君堯“被襲”建制派葉國謙隨即建議押後區議會選舉

在7.21事件中與元朗白衣人勾肩搭背的建制派立法會議員何君堯，今（6日）早上在屯門擺街站宣傳他參選區議會選舉時，突然遭到一名男子襲擊，何與另外三人立即將襲擊者制服並將其按在地上。事後何與三人都報稱受傷。何在送往醫院前，挺起身子出示白襯衫上血跡，聲稱被刀刺傷，之後何趟在救護員的擔架床上，送上救護車。在何遇襲不久，建制派民建聯的立法會議員葉國謙立即建議，如果針對區議會候選人的暴力持續，政府應該押後選舉，葉並且建議11月17日是決定是否如期舉行選舉的死線。

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訂於11月24日舉行的區議會選舉，在經過五個月的反政府示威之後，支持政府的建制派政黨恐怕將全軍覆沒，因此不斷有聲音建議政府押後選舉，理由是暴力事件不止，選舉日的安全及社會秩序恐怕難以得到保障。

全國人大常委譚耀宗也在電台節目中表示，剛從網上收到信息，並譴責施暴行為，認為政見不同應該講道理，而非訴諸暴力，“再這樣搞下去對香港殺傷力好大”，影響市民日常安全。

至今早上午10時許，多名警員到屯門事發現場調查，鑒證科人員在場拍照。現場遺下兩個紙箱、止血用品、花束及一件血染白色襯衫。何君堯被救護車送到屯門醫院救治，在醫院向傳媒回應事件後，由警員護送到病房。

事發於今早8時44分，由現場視頻所見，一名年約40歲、戴鴨舌帽的男子向何君堯獻花，何接過花束後二人寒暄幾句。此時，該名男子突然從背袋中取出一把刀狀物體，直刺向何的胸口位置。

何遇襲後反應也相當快，縮身閃避，再與在場兩三名助選團輕易地合力制服疑人。雙方激烈糾纏，疑人身上衣服染有血跡，不斷大叫：“7.21這件事何君堯做的，你還返條命比人呀（你要還命給人）！你個何君堯，不分青紅皂白。”最後被警員帶上救護車送院。

而何君堯遇襲後仍然清醒，一臉憤怒，脫去恤衫，由救護員包紮，隨後被移上擔架床，戴上氧氣罩擡上救護車送院。警方正展開調查，暫列傷人案處理。

在反修例風波中，立法會議員何君堯出位的言論屢次引發爭議。於7月21日元朗黑夜當晚他被目擊疑與相關白衣人握手言歡，被外界懷疑他與無差別襲擊事件有關。其後，他在荃灣、天水圍及屯門的辦事處先後被破壞，其父母祖墳更被破壞。他的出位言論導致被英國安格里亞魯斯金大學褫奪名譽博士學位。