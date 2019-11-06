科大生生死系一線或觸發香港情況惡化林鄭也表達關注

香港科技大學本科生周梓樂周日晚上在警方清場行動時，在將軍澳一處停車場從三樓跌落二樓受傷昏迷，直至今早（6日）先後接受兩次大手術，但情況仍然危殆，留醫深切治療病房。校長史維及科大學生會昨先後到場探病，亦有熱心巿民在門外祈禱為傷者集氣。據悉傷者情況不樂觀，內出血未受控，腦部嚴重腫脹，右腦壞死，嚴重至接近腦幹死亡，性命危在旦夕。據知尚未獲醫生正式確認腦幹死亡，亦無人提出“拔喉”意願，情況待觀察。

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周梓樂的性命繫於生死一線之間，連一向對示威者死活從不發聲表態的特首林鄭月娥，也罕有地遠在上海表達“遙遠”的關注。林鄭月娥表示，科大生在將軍澳警民衝突中嚴重受傷感到傷心，向傷者致以深切慰問，希望傷者能早日康復，但起因是否因警方胡亂髮射催淚彈引致，仍有待調查，不能妄下評論，強調警方非常重視事件，已交重案組調查。

不過警方在5日晚上召開的記者會上，已斷然否認跟周梓樂的受傷有着任何關係，也否認警方延誤了周同學的救治。東九龍總區高級警司傅逸婷表示，警方在將軍澳當晚發射了44枚催淚彈、11枚橡膠子彈、3枚布袋彈及1枚海棉彈，驅散示威者。她表示，消防人員於1時05分在2樓發現傷者，進行施救，並於1時11分要求救護車到現場增援。傅強調，警員並沒有影響、干預救援工作，沒有趕走任何救援人員，當時消防人員表示不需要警方協助，警員於是繼續原來的驅散行動，過程中沒有用到任何武力、彈藥。警員1時25分完成停車場內的行動，1時45分離開現場。

據了解，周同學曾經兩度接受手術，包括在顱骨開洞，再切除部份右腦聶葉，引流右腦積血。他之後接受第二次腦部手術，為他左腦鑽孔及引流左腦積血，但由於其腦幹受壓，醫護兩次手術中，嘗試以引流術減低其腦壓，但不成功，醫生欲為他安裝心塞輔助器，亦告失敗。

另外，周同學盆骨嚴重骨折，導致腹腔出血達五升，須進行三合一緊急治療，務求盡量壓緊受損盆骨位置，減少出血。現時傷者腦部出現瀰漫性缺血，呼吸機能十分微弱，昏迷指數處於最低的三分，即對聲音及痛楚等外界刺激並無反應。

除了家屬外，一批熱心巿民主動在病房外為傷者祈禱，周的小學同學、科大學生會同窗、科大計算機科學系系主任楊瓞仁及學生事務處職員、科大校長史維亦有到場探望，當中科大學生會臨時會長黎煒進指在病房內與史維商討約10分鐘，稱鑒於網上消息不實，暫時不會再評論，指有任何消息應與醫護人員核實。他又呼籲涉事停車場的車主能提供車cam片段，還原事發經過，史維已答應盡所有能力向消防、警察詢問有沒有人曾經阻撓救援傷者。

但在將軍澳周同學出事的停車場，從5日傍晚6時許，已有人開始聚集，有人燃點蠟燭、有人摺紙鶴祝福周同學早日康復，集結的人群越來越多，防暴警開始發出警告，最後引發成警民暴力衝突，警方連珠炮的施放催淚彈，衝突一直延至6日凌晨。除了將軍澳，尖沙咀、旺角、元朗以及天水圍亦出現大大小小的警民衝突。

遊客經常光顧的尖沙咀在5日晚上有上千名面帶“V煞”面具的示威者舉行遊行，響應網上發起的“全民V煞日”（V煞是指電影V For Vendetta中，人民帶上一模一樣的面具齊心合力推翻一個獨裁政權）。他們首先高叫“光復香港 時代革命”、“五大訴求 缺一不可”等口號，然後宣讀11.5宣言。宣言批評特區政府在一個月前宣布訂立禁止蒙面規例，打壓參與合法和平集會的市民，試圖禁止港人的言論自由。宣言指，香港人不怕白色恐怖，誓死捍衞應有的人權及自由，“只有政府害怕人民，是沒有人民害怕政府的”。

警方出動水炮車和防暴隊戒備，但部分遊行者前往旺角途中遭到阻攔，爆發警民衝突，事件一直延續到6日凌晨。