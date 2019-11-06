陸委會：台灣人若領用大陸護照將被註銷台灣戶籍

中國政府4日發布惠台26條，其中包括在海外的台灣人民可向大陸大使館或領事館尋求保護與協助，及申請旅行證件。對此台灣陸委會表示，台灣人民如果領用大陸護照，將被註銷台灣戶籍；如果是其他旅行證件而不是護照，則沒有註銷戶籍的問題。

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陸委會指出，依兩岸人民關係條例規定，台灣人民不得在大陸設籍或領用大陸護照，違反者註銷其戶籍，喪失台灣人民身分，及選舉、罷免、創製、複決等因設戶籍所衍生的相關權利；不過，因台灣人民身分必須負擔的責任及義務，不因而喪失或免除。所謂責任及義務包括服兵役、納稅等。

陸委會表示，這是陸方融台促統政策的一環，意圖藉由在海外的便利或援助，拉攏台灣人民，是具有政治圖謀的統戰作為，政治目的昭然若揭。

台灣外交部則表示，中共政府所謂在海外提供台灣人協助及申請旅行證件，這是侵犯台灣主權，台灣不承認中國大陸的文件，如果台灣人在旅行文件上出現中共政府的紀錄，甚至申請中國護照，將出現適法性的問題。

外交部說，中華民國台灣是主權國家，中方無法對中華民國國民行使領事權，台灣不需要也不會委託中國政府代為行使。

外交部更表示，台灣護照好用度在全球排名約前30名，中國則是70幾名，台灣護照好用多了。而且台灣免簽、落地簽、電子簽證有168國，遠超過中國待遇。除護照的好用度，外館的親切度跟有效度都高於中國，所以台灣民眾根本無須向中國使領館求助。不過台灣外交部沒有提到中國大使館及領事館在全球的普及性。

台灣外交部提醒，當台灣人求助中共大使館甚至取得旅行文件，可能會被對方記錄、拍照，甚至被視為「承認一國兩制的台灣人民」，作為對方政治宣傳的案例，這是有意圖的政治導向手段，民眾不可不察。