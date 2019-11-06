韓正面告林鄭月娥：肯定特區和警隊的表現

主管主管港澳事務的中共政治局常委兼國務院副總理韓正，今早（6日）在北京釣魚台國賓館接見行政長官林鄭月娥。韓正表示，國家主席習近平在上海親自會見林鄭月娥，充分肯定她和特區政府工作，對她表示殷切勉勵，希望林鄭月娥牢記囑託，帶領香港管治團隊再出發再前進。

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韓正在會談正式進行前容許記者拍照的環節時，當面告訴林鄭以及在場記者，對她和特區政府的工作、警隊克盡職守的表現予以充分肯定，他強調，中央一如既往堅定支持特區政府和警隊。

由於中共總書記習近平兩日前在上海先行與林鄭會面時，遺漏支持香港警察執法，惹起外界揣測，這次韓正公開表示撐警，似乎是要為習近平補漏，也同時要香港警察繼續“止暴制亂”。但本來是一場懸疑性濃厚的韓林會，卻因為習林會搶了個先而成為一次“反高潮”的會談。

韓正表示，近5個月來修例風波演變成持續不斷的暴力活動，嚴重破壞香港社會秩序、踐踏法治和挑戰一國兩制底線，使香港出現了回歸以來最嚴峻的局面，這種極端暴力破壞活動在當今世界任何國家和地方都不能容忍和接受，暴力破壞活動和激進分裂勢力行為遠超法律道德底線，破壞一國兩制和香港繁榮穩定，傷害香港社會整體利益和廣大市民切身利益。

韓正表示，面對不斷暴力行為，林鄭月娥率領特區政府做大量艱辛工作，中央對此深有體會，她千方百計穩控局勢，中央表示高度信任，對她和特區政府的工作、警隊克盡職守的表現予以充分肯定，他強調，中央一如既往堅定支持特區政府和警隊。

他又說，當前暴力活動持續，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，是香港行政、立法、司法機關共同責任和最大共識，希望社會進一步凝聚反暴力、護法治、保穩定的正能量。

參與會見的包括國務院常務副秘書長丁學東、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民、政制及內地事務局局長聶德權、特首辦主任陳國基等。