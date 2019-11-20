台灣外交部：政府已開始規畫處理港生來台事宜

香港警方昨天在理工大學及附近，拘捕和登記約1100人，其中自願離開的約600人，後續即將展開司法處理。台灣外交部次長謝武樵今天在立法院透露，如果港生要來台，涉及簽證等問題，會跟相關機關一起合作解決。

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民進黨立委吳焜裕今天在立法院質詢指出，各大學都承諾，將接受從香港返台避難的台生，但現在是短期處置，如果時間過長，例如超過一年，要如何處理學生停留的問題。

外交部次長謝武樵回答，各部會一直都在協調當中，現在主要是教育部與陸委會在協同安排。不過他說，台生回台是一個部分，另外，如果香港學生要來台灣，現在政府各部會也有在做規畫，將來如果有涉及簽證等問題，領務局會跟相關機關一起合作解決。

謝武樵會後受訪時說，外交部現在還沒有接到相關個案，但各部會都有在注意是否會有這個問題；如果有的話，會依照港澳條例等現有法規來處理，目前都在規畫當中。

另外，民進黨立委陳曼麗詢問，台灣和波蘭簽署刑事司法合作協議，目前是否有台灣人在波蘭服刑。台灣外交部條約法律司司長梁光中答覆說，目前在捷克有九人、波蘭一人，都分別透過當地法律程序處理。其中捷克法院判決，要將台灣犯人送到中國大陸，但因為有爭議，捷克政府決定實施為期一年的補充性保護措施，暫緩送到中國大陸；波蘭法院也是判決送到大陸，目前還在上訴中。