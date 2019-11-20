美參院同樣一致通過香港人權法特朗普將無從否決

美國聯邦參議院在美東周二通過一項支持香港民主運動的法案，紐約時報指出，由於參議院和上個月眾議院同樣都一致通過這項名叫《香港人權及民主法案》，在理論上已經取得國會一致的支持，就算總統特朗普予以否決，法案也將成為法律。由於兩院通過的法案版本上有所不同，需要磋商達成同一版本。

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根據紐時的報道，警察圍攻理工大學一事，使得參院兩黨議員有着同樣加快通過法案的決心。

香港特區政府在本地時間20日早上發表聲明，對美國參院通過上述法案以及另一項法案感到“極度遺憾”。政府發言人說，美參院此舉是“不必要和無根據的”，而且重申外國國會不應對香港特區內部事務作出任何方式的干預。

在北京，外交部批評法案罔顧事實、混淆是非，玩弄雙重標準，公然插手香港事務、干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

這項法案一旦成為法律，將制裁損害香港人權的中國和香港官員，並且規定國務院每年一次審核香港特別行政區的自治地位，作為考慮給予香港貿易優惠的條件。香港目前享有的貿易地位，跟中國大陸不同，美國一旦取消這個特殊貿易地位，美國香港之間的貿易勢必受到影響。

一向不願多談人權問題的特朗普，從未就這項香港人權法發表任何評論，過去也沒有對香港民主運動發出強烈支持的聲明。

香港大多數的示威者都希望美國從政者能夠通過這項法案，認為法案可以為他們在應付香港和中國官員時爭取到有利條件。

為這項法案出力良多的參議員盧比奧在一項聲明中指出，法案已經“向香港人發出清楚的訊息”，美國是不會“袖手旁觀”的。他又說：“通過此項法案，是要那些損害香港自治和人權的中港官員為他們的所為問責的重要一步。”

紐約時報指出，相對於盧比奧為法案儘力催促，參院多數黨領袖麥康奈爾卻被共和民主兩黨批評試圖拖延法案的表決。

報道又指出，在看到成千上百的年輕示威者負隅頑抗警察對理工大學的圍攻之後，共和民主兩黨的參議員決定快速通過這個法案。警察與示威者在理大的攻防戰，報道形容是接近半年的抗爭活動中最為暴力的一宗。

紐時指出，這項法案也標誌着華盛頓跨黨派在一連串包括貿易和新疆問題等廣泛議題上，共同一致挑戰中國和領導人習近平的獨裁統治，而由於香港正在發生持續的民主運動，遂成為美國國會聚集人氣的一個中心點。

在此之前，共和黨的參議員克魯茲（Ted Cruz）和郝力（Josh Hawley）上個月都曾親自飛到香港目擊警民衝突的情況，而民主黨的眾院議長佩洛西最近則在華盛頓與香港的民運人士會晤。

參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）星期二在華府說：“我們已經向習主席發出一個訊息：你對自由的鎮壓，不論是在香港，或者在中國西北，或者在任何地方，都不會成功的。你不能打壓自由，殘酷地對待抗爭的香港人，年輕或年長的港人，而可以成為一個偉大的領袖，你的國家也不會因此而偉大。”