進入理大隻為拯救中共高幹親戚？曾鈺成抵死不認

根據NOW電視新聞視頻，曾鈺成離開理大時，一名紅衣女孩與他步出校園，有傳聞指該女孩是中共高幹親切。2019年11月18日。

理工大學從18日凌晨開始，一直有社會不同人士獲得警方批准下進入校園說服示威者向警方投降，以免招致警察暴打皮肉之苦，進入校園的包括前立法會主席、香港親共最大政黨民建聯的創黨主席曾鈺成，但之後網上卻盛傳曾鈺成其實只是受他人所託，目的是拯救被困在理工校園但又恐怕離開遭到警方虐打的中共高幹親戚。曾鈺成對此堅決否認，NOW電視報道，曾在否認傳聞時一度“情緒激動”。

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曾鈺成18日是與香港大學法律系高級講師張達明等人進入理工校園，希望能夠說服在校內的示威者和平投降。據了解，張達明和民主黨立法會議員許智峰更進出校園多次，期間亦先後勸服多人棄守校園，曾鈺成逗留的時間相對較短，很快就離開理大。

事後網上卻傳出消息指曾鈺成進入校園其實只是為了一個名叫“朱媛”的女孩子。根據傳聞指出，17日晚大概十一點三左右，曾鈺成進入校園不久就立刻問“朱媛” 在不在，而相關人士就答佢：“哪個女孩子？在。”到了18日凌晨一點半，他就帶了一個用帽子蓋着頭的女孩子出去。

網上傳聞指，這個姓朱的女孩子可能是中共高幹或前任高幹的親戚，由於言之鑿鑿，曾鈺成有感做了好事反被污衊而心懷不忿。

根據NOW電視的報道，曾鈺成是在17日下午開始收到求助，指校內有輕度智障人士，所以決定入校協助。他澄清沒有幫助達官貴人子女離開，而其間有原本答應走的年輕人最終決定留守，報道指他憶述時一度情緒激動。

至於網上有視頻顯示一名帽子蓋頭的女孩跟他在一起，曾鈺成澄清，這是其中一名向他求助的人。

不過，經此一役之後，曾鈺成表示，今後如有人願意離開理大校園，他仍會協助他們與警方安排，只是他不打算再到理大，以免再引起閑言閑語。