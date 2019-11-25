新華社央視不提香港區議會選舉投票結果

香港泛民主派昨天在地區議會選舉中取得壓倒性勝利之後，香港電台注意到，新華社與央視今天１１月２５日下午報道香港區議會選舉時，均不提這次選舉的結果。只說點票工作已完成，全部議席已產生，沒提到選舉結果。

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香港區議會選舉結果１１月２５日全部出爐：全部４５２個議席中，泛民主派取得３８８席，得票率超過８５％。而在前５屆區議會一直占絕對優勢的親北京建制派僅得５８席。昨天香港各投票站大排長龍，投票率破歷史記錄，超過７１％。

這個結果顯示，近６個月來的抗爭運動受到大多數港人支持，而不是如一些媒體宣傳所言，香港存在一個反對“暴徒”的沉默大多數。法新社說，這次投票是香港市民向北京發送的一個毫不含糊的信息。

據香港電台報道說，上述兩家媒體的兩篇報道都指，本屆香港區議會選舉是香港修例風波以來第一場全港性選舉活動，在過去5個多月，亂港暴力分子與外部勢力遙相呼應，不斷製造、升級暴力活動，造成香港社會政治氛圍對立、社會情緒撕裂、經濟民生髮展受挫。報道提及，持續數月的社會動盪，嚴重干擾選舉進程，選舉當日有亂港分子對愛國愛港候選人進行滋擾。報道又重申，止暴制亂、恢覆秩序仍是香港當前最緊迫的任務。

有中國網友指出，中國官媒對香港的報道屏蔽真相，誤導人們對香港問題的認知。比如官媒對香港反送中百萬人和平大遊行隻字不提，也不提警方的暴力。卻突然從半路報道“廢青”暴力，且不講前因後果，誇大港獨。這次選舉民主派獲得壓倒性勝利讓一些牆內網民感到受騙。有網民指出，香港這次大多數人的意願能說明問題，當局需要檢討問題出在哪裡。