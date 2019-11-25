林鄭月娥未有回應五大要求 只談認真反思 勝選者隨即集會施壓

今次區議會選舉普遍被視為是反對逃犯條例修訂運動的變相公投，泛民在選舉中獲得壓倒性勝利是對民間五大要求的支持，以及對警方暴力的不滿，但行政長官林鄭月娥響應選舉結果時未有正面回應，只是說，不少分析指出，結果反映市民對社會現狀及深層次問題的不滿，港府一定會虛心聆聽市民的意見，並認真反思。

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她在區議會選舉點票工作大致完成後表示，港府尊重區議會選舉結果，隨着新一屆區議會在明年元旦上任，港府會加強與各區區議會合作，共同解決市民關心的地區問題。

她又說，昨日的投票日大致在和平、安全和有序的情況下進行，深信絕大部分市民和她一樣，希望上述情況可以持續。

不過，不少評論均已指出，若港府不對民間要求作出回應，市民的不滿和社會衝突將難以紓緩，而一批剛在區選中勝出的候任泛民區議員已決定，傍晚前在尖沙咀百周年紀念公園集合，然後前往理工大學，聲援仍被圍困在理大內的抗爭者。

這批泛民候選區議員指出，他們不會忘記一眾被圍困在理大八日的示威者，據了解，理大現場可能出現人道危機，故此會以勝選人身分前往聲擾。

籌組兩次逾百萬人上街反修例的民間人權陣線(民陣)今早在區議會選舉結果大致抵定時發出聲明，指選舉結果反映市民不接受港府不回應五大要求、不容忍警隊、不忘記建制政黨為極權吶喊，在清晰無誤的民意麵前，敦促港府立即停止圍堵理工大學，釋放所有被捕人士，響應五大要求，停止警隊使用暴力。

民陣又呼籲市民，不要忘記仍身處人道危機的示威者。