港人以選票懲罰支持修例的建制派 兩黨議席歸零 民主黨重奪第一大黨地位

在破紀錄的投票率支持下，泛民主派和本土派候選人在區議會選舉中取得388席，占區議會議席近九成，當中，民主黨有91人當選，料可重奪區議會第一大黨的地位；而大敗的建制派，只取得60席，較現時大跌逾八成，其中有兩個政團更是全軍覆沒，議席歸零。不過，若以得票率計算，泛民主派獲得的選票佔總數的五成七，建制派佔四成一，基本回復過往的「六四」黃金比例。

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中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指出，民主黨雖然是第一大黨，但因為有不少反佔中素人當選，如何整合區議會泛民和本土力量，有所作為，將是一大考驗，否則四年後會出現議席逆轉；而建制派失去大量地區議席，如何維繫地區工作，讓日後立法會等選舉的「樁腳」得保，將是最大難題。

近三百萬張區議會選票的點算工作在今(25日)天中午前大致完成，只余少量具爭議選區仍在點算，在452個經選舉產生的議席中，泛民主派至今取得超過390席，較現屆議席總數多兩倍。

當中，派出99人參選的民主黨，有91人當選，勝出率為92%，較現屆議席多超過一倍；其次是派出36人參選的公民黨，取得32席，勝出率為89%，但其議席較今屆增加超過兩倍，可說是大贏家。另外，新民主同盟和民協各派出約20人參選，各有19人當選；工黨7人全勝，議席較現屆多一倍多。而社會民主連線(社民連)和熱血公民均取得零的突破，各取兩席，當中包括組織反修例運動中兩次過百萬人遊行的民陣召集人岑子傑。在選前受襲的他，昨天須要拄着拐杖到場拉票。另外，多名與民主派友好的政治素人亦紛紛獲勝。

建制派方面，投票結果顯示，明年1月開始，議席會由現時的299席大減至60席，當中，民建聯將失落區議會第一大黨的地位，議席由原來的119席大幅萎縮至21席，參選失敗率高達88%。該黨不少兼任立法會議員的黨員失利，包括張國鈞、周浩鼎、劉國勳和鄭泳舜均告下馬，只有黨主席李慧瓊和柯創盛成功連任，來屆立法會選舉，只能提名一人出選超級區議會。李慧瓊在記者會上鞠躬致歉，形容這是民建聯創黨以來最差的區選紀錄，為表示負責，她曾口頭請辭黨主席一職，但獲挽留。

另外，傳統左派的工聯會，62名候選人中，只有4人當選，議席較現時大減九成。其次，自由黨議席減至5席，經民聯獲得3席，本身是立法會議員的實政圓桌召集人田北辰，本身落敗後，實政圓桌只余兩席。

建制派損失最慘重的，是由前保安局長葉劉淑儀創辦的新民黨和以地區工作為主的公民力量，派出28人參選的新民黨全告敗北，現屆10席歸零，而公民力量亦全軍覆沒。

政治學者蔡子強出席不同電台節目時表示，民主派取得壓倒性勝利，相信會對反修例運動有正面影響，因為他們可以利用區議會的資源支持相關工作，但選舉結果同時提高外界對區議員支持仍未停息的運動的期望，而區議會受工作範圍規限，如何能在有限資源中有所作為，是一考驗。

他續稱，民主黨雖然重奪區議會第一大黨的地位，但預料該黨不敢以此自居，因為新當選的不少是因為反修例運動而參選的政治素人，未必可以整合泛民力量，若該黨和其他泛民力量不能團結爭取，可能會重蹈2003年的覆轍。他解釋，由於市民不滿港府在2003年強推基本法中第23條的國家安全立法工作，以致民主派在當年的區議會選舉取得過半數議席，享有主導權，但其後四年，多區的地區工作不彰，以致選情在2007年的選舉中出現逆轉。