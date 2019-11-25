中國創新投資公司主席向心及妻子龔青在台灣機場被扣

自稱曾是中國間諜的王立強接受澳洲《60分鐘》節目採訪資料圖片

台灣調查局昨晚在桃園國際機場逮捕正要出境的香港「中國創新投資公司」主席兼行政總裁向心和他的妻子龔青，漏夜展開偵訊。台灣方面要求兩人，就王立強在澳洲向媒體描述，該公司推動對港台情報特務工作配合調查，這件事在面臨總統選舉的台灣造成了轟動。

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對外自稱「中國間諜」的王立強日前在澳洲向媒體爆料提到，他曾在香港「中國創新投資公司」任職，這家公司是在解放軍總參謀部之下成立，公司主席向心受中國軍方高層委派，以軍民融合發展與通訊業務為名，實際上是幫助中共在港台建立的最高情報機構。

王立強說，他曾使用假名「王強」的護照前往台灣協助中共干預選舉，策動媒體及網軍為韓國瑜助選，企圖推翻蔡英文。去年台灣九合一選舉，他曾居中捐給競選高雄市長的韓國瑜280萬美元。還說，隨著2020台灣總統大選接近，中國會投入更深。

王立強甚至說，今年四月他接到新任務，要求他5月28日前往台灣，幫助中共操控台灣選舉，並拿到一本假的南韓護照和法國簽證。這個任務成了他決心脫離中共的導火線，他自稱是覺醒的中共間諜。

對於280萬美元的指控，韓國瑜說，如果去年高雄市長選舉，他有拿中共一塊錢，立刻辭掉高雄市長；今年如果有拿中共一塊錢參選中華民國總統，立刻退出總統大選。

香港「創新投資公司」今天發表聲明指出，向心及龔青對新聞報導所曝光的內容一無所知，並說王立強從來不是該公司的員工，澳洲媒體所報導的事項都是虛構和偽造。他們已為向心和龔青在台聘請律師。

台灣總統府表示，政府部門高度重視本案，由國安單位組成的專案小組已經展開調查，如果有不法情事，一定依法嚴辦。國台辦日前表示，大陸從不介入台灣地區選舉，誰在這個時候炮製這樣一個消息，誰才是意圖干涉影響台灣選舉。

台灣軍情局已退役的前副局長翁衍慶指出，王立強受訪的說詞，顯示他對中共情報體系了解很少，只停留在看報紙、看電視的層級，為了要在澳洲居留，才自稱諜報人員以便爭取政治庇護，顯然澳洲政府並不相信，便找媒體放話。

韓國瑜痛批，一個澳洲排第八十名的網路報丟個小牙籤，美國媒體轉載後變成雞翅膀，進到台灣變成金華火腿，國安局、調查局應趕快立案調查共諜案，有證據就辦到底。他說，黑韓產業鏈從去年開始到現在愈來愈興旺，現在連國外資金、資源也進來，黑韓產業鏈已經變成國際企業。

上海市公安局23日曾指出，所謂中國特工王立強是福建南平人，目前無業，因涉及詐騙案在逃。今年四月，他持假的中國護照和香港永久居民證件逃往香港。

中國外交部發言人耿爽今天指出，在陸方有關單位第一時間發布權威資訊、指出謬誤、作出澄清之後，澳洲個別媒體和人士置若罔聞，仍然堅持錯誤的立場，執意採信一個涉嫌犯罪、完全沒有可信度的人的話，迫不及待地大肆炒作所謂的「中國威脅論」，極盡對大陸造謠、抹黑之能事，上演了一出拙劣的鬧劇，令人瞠目結舌，匪夷所思。