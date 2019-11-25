香港變天 學者反憂中國收緊對港管治 只會加速特首換馬

香港泛民主派在區議會選舉中取得壓倒性勝利，甚至可能影響北京對下屆行政長官選舉的操控能力，不過，不同學者預料，選舉結果反映港府大敗，會加速特首林鄭月娥下台，但將難以令北京放寬對港管治，亦未必會回應反修例運動的民間五大訴求，相反，北京可能會收緊管治，包括特首任命和選舉委員會的組成，以維持對特首人選的掌控。

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今次選舉基本上是市民對反修例運動的一次變相公投，亦是對北京加強幹預香港事務的變相公投，熟悉中國事務的時事評論員林和立向本台表示，選舉顯示了港人的堅定而強烈的信息，就是要北京落實普選和在《基本法》中作出的承諾，但中國國家主席習近平不會加快香港的政治改革步伐，更可能會反其道而行。

他相信，面對這個北京不願見到的選舉結果，中國內地傳媒會貶低是次選舉的意義，指這只是一次地方選舉，與政策無關。

他指出，選舉結果不會對香港有實質變動，但由於選舉結果確是反映市民對港府處理反修例運動的不滿，是港府一大敗政，亦反映特首林鄭月娥已失去政治能量，預料會加快北京「換馬」的決心，加速林鄭月娥下台的速度。至於港人要求成立的獨立調查委員會或特赦運動中的被捕人士，北京料想不會答應。林和立解釋，警隊一直大力反對成立獨立調查委員會，而北京明顯是聽警隊意見多於民意；此外，北京早前才指示港府拘捕更多示威人士，在現時逾五千名被捕者當中，部分是勇武派，北京豈會輕易放過這些「衝衝子」(在前線衝擊警方防線者的別稱)。

另外，今次泛民主派藉選舉重奪區議會主導權，佔有負責選舉特首的選舉委員會117票的區議員代表，相信亦會盡入泛民主派手中，加上現時選委會中的三百多名泛民成員，泛民主派可望保有四百多名選委，佔1200名選委的三分之一，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強向本台表示，北京近年不時向商界施壓，關係變得繃緊，以致在上次特首選舉中，有商界選委刻意投票予不獲北京祝福的候選人曾俊華，近期更以文革對付大地主的手段要求富商捐獻，令雙方心生嫌隙，若這批商界選委與泛民選委連手，其選票將超過選委會半數，有望影響選舉結果，將是對北京一大警號。

蔡子強續稱，若因此而選出一名不獲北京支持的特首，而北京不願委任，便會造成建政真空，他預料，在北京加強管控香港的情況下，北京可能會透過改變特首任命來避免出現這種建政真空，因為中共四中全會後，北京官員已明言要完善特首和主要官員的任命。

林和立不排除北京會收緊任命來維持掌控特首人選，但他估計，北京更可能透過選委會的組成和席位來淡化泛民全取117個選委席位的區選結果。

不過，親北京的中國港澳研究會副會長劉兆佳則不認為民主派可以左右特首選舉的戰況。他指出，泛民全取117席，只佔選委會一個很小的比例，即使加上泛民其他選委，選委會主導權仍在北京手中，而且候選人一定是北京可以接受的人，甚至是容許一人或二人出線參選，決定權亦在北京。