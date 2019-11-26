搜遍香港理工大學 僅找到一人

香港理工大學被警方圍困10天之後，該校一些負責人周二獲准進入校園搜索。他們在搜索後宣稱，在校園內只找到一名抗議者。

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香港理工大學常務副校長衛炳江教授向媒體宣布說，我們系統地搜索了整個校園，只在學生會所在的樓房內，發現了一名18歲的女性示威者。她不是理大的學生。衛炳江教授拒絕提供更多細節，他只是表示，試圖勸說這名示威者離開理大校園。

位於九龍半島的香港理工大學11月16-17日發生警方與激進示威者的對峙衝突。這次衝突是六月反送中運動以來持續時間最長的一次。之後數百名示威者離開校園，其中大部分人向警方自首，另一些人通過繩索或下水道逃脫。餘下數十人選擇留在這個被警方圍困的巨大校園內。

由於不知校園內還剩下多少留守示威者，香港理工大學今天周二早晨派出一些搜索團隊。搜索團隊每搜完一個地方後都在門上貼封條。

不過，衛炳江教授還表示說，他們不能排除有其他抗議者藏在樓內地板下或藏在許多走廊當中的可能性。

當被問及警方是否會進入校園清場，衛炳江宣布他沒有獲得這方面的信息。警方不願發表評述。

香港當局周二宣布，周三將重開理大校園下方的海底隧道。這條隧道是通往港島的三條公路隧道之一。在大學校園暴力活動開始加劇後，由於安全原因當局在11月13日將其關閉。

香港行政長官林鄭月娥今天周二在新聞發布會上呼籲留在理大校園的激進示威者向警方和平投降。她上周曾承諾對那些向警方自首的未成年者不予起訴。但她同時表示，將對成年人展開調查。

今年6月，香港特首林鄭月娥推動一項旨在將嫌疑人遣送內地審判的“逃犯修例”，在港人和在港內地商人中間引發不安，隨後爆發了三次超百萬人“反送中”大遊行。儘管林鄭在9月宣布撤銷“逃犯修例”，但為時已晚，警方與抗爭者的暴力衝突愈演愈烈。反送中陣營的訴求也擴大到5項。除了要求撤銷逃犯修例之外，還要求撤回對6.12大遊行的暴動定性，要求成立調查委員會，調查警方暴力和元朗暴力事件，要求釋放所有被捕的抗議人士，不予司法追究，要求在香港落實真正的雙普選。