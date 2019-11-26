林鄭宣布考慮成立獨立審查委員會 她讓步了嗎？

香港行政長官林鄭月娥，在香港區議會選舉,民主派取得大勝，親北京建制派慘敗的壓力下，今天11月26日在記者會上宣布，她考慮成立一個獨立審查委員會(independent review committee)審視幾個月來香港騷亂的原因。

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林鄭今天在記者會上用英文說：現在要做什麼？當然，考慮借鑒其他地方的經驗，特別是英國處理2011年騷亂的經驗，成立一個獨立審查委員會，審視香港這麼長時間持續社會動蕩的原因，尋找其中的社會、經濟，甚至政治問題，並向港府提出建議，為香港尋找出路。

外界注意到，特首林鄭考慮成立的這個獨立審查委員會似乎與香港反對派五大訴求當中要求的成立獨立調查委員會，調查警方暴力，似乎不是一回事。

今年6月，香港特首林鄭月娥推動一項旨在將嫌疑人送到內地審判的“逃犯修例”，引起港人和在港內地商人的普遍不安。隨後香港爆發了至少三次超百萬人“反送中”大遊行。但是林鄭沒有及時撤回這個令港人恐懼的“送中”修例，導致暴力反抗運動愈演愈烈。

11月24日香港舉行區議會選舉，投票率超過71%，親北京的建制派慘敗，反抗陣營泛民主派獲85%的議席。這個結果顯示，香港沉默的大多數，不顧暴力示威給他們造成的各種損失和不便，堅持用選票懲罰特首林鄭月娥與親北京的建制派。

林鄭在選舉結果出爐後表示會“虛心聆聽”。不過，她今天的表態顯示，她似乎並沒有做出讓步。