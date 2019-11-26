特首鬆口稱考慮設獨立調查委員會 查反修例風波成因兼找出路

泛民主派在區議會選舉取得壓倒性勝利之後，行政長官林鄭月娥鬆口，表示正考慮仿效英國處理2011年騷亂的手法，成立獨立檢討委員會，檢視香港在過去一段長時間出現社會動蕩的成因，找出當中在社會、經濟及政治方面的問題，並向港府提出改善建議，以便為香港尋找出路。

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成立獨立調查委員會是持續五個多月的反對修訂逃犯條例風波的民間「五大要求」之一，但港府堅持由現行的獨立監察警方處理投訴委員會檢討，其後在9月時表示，會邀請社會領袖、專家和學者就衝突的深層次問題進行獨立研究和檢討，向政府提出建議。但林鄭月娥今(26日)早出席行政會議前，以英語回答記者提問會否讓步成立獨立調查委員會，以免發生更多暴力事件時表示，正參考其他地區的經驗，尤其是2011年在英國騷亂事件成立獨立檢討委員會 (Independent Review Committee)。

林鄭月娥未有詳細解釋她就獨立檢討委員會的構思，而發生在英國的騷亂，是指2011年8月於托定鹹(Tottenham)開始，其後蔓延至倫敦及其他城市的動亂。國會民政事務委員會其後就騷亂展開研訊調查，並於同年12月發表報告，政府並承諾作出賠償。不過，媒體批評政府其後未有落實報告建議。

另外，林鄭月娥在行政會議前響應記者時承認，建制派的區議會選情受到社會普遍不滿政府影響，但無損建制派政黨繼續服務市民的初心，而政府會約續與所有團體及人士衷誠合作。

對於北京有否就建制派大敗要求她問責，林鄭月娥表示，未有收到中央政府要求問責的指示，又指不少選民希望透過投票表達對暴力不滿，希望香港儘快回復平靜。